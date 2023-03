Un’associazione di volontariato di Torre del Greco si spende da anni per la difesa della natura in Campania: Primaurora è sempre in prima linea per tenere pulito il Vesuvio e le bellezze del territorio.

In vista della Pasquetta, giornata che solitamente desta più preoccupazione per i tanti picnic che vendono organizzati alle falde del Gigante che dorme, l’associazione si è già messa al lavoro.

“Anche quest’anno – fanno sapere i volontari di Primaurora sui social – saremo in campo per tutelare la Natura in uno dei giorni che, purtroppo, contrassegna da sempre un vero e proprio scempio ambientale: il giorno di Pasquetta.







Oltre ad avere già scritto agli Enti di competenza per chiedere maggiori controlli dei boschi e della viabilità limitrofa, offrendo una collaborazione ed una sinergia con gli stessi, saremo in prima persona impegnati in azioni di monitoraggio delle aree naturalistiche del Parco Nazionale del Vesuvio a sensibilizzare le persone e rendere loro chiaro quanto sia importante rispettare il luogo che li sta ospitando durante il Pic-Nic fuori porta.

Saremo impegnati anche in una campagna di comunicazione all’interno delle scuole legata proprio a questo tema poichè troppo spesso l’inciviltà in questsa giornata particolare (e non solo) si manifesta tra i giovani e giovanissimi.

Qualsiasi realtà associativa e non voglia dare il proprio contributo può contattarci mediante wz al 3391480023.

E’ il momento di dimostrare di meritare l’immensa bellezza che il Vesuvio ci offre. Sarà anche un’occasione – concludono – per trascorrere una bella giornata insieme immersi nella Natura”.