La Festa della Mamma è alle porte e MagicLand, il parco divertimenti più grande del Centro-Sud Italia, ha in serbo un regalo speciale per le protagoniste di questo evento: l’ingresso omaggio per tutto il mese di maggio!

Con questa speciale promozione, le mamme potranno trascorrere una giornata indimenticabile insieme ai loro bambini nel parco divertimenti più amato d’Italia, godendo di tutte le attrazioni, gli spettacoli e l’animazione che MagicLand ha da offrire.

Con tantissime per tutte le età, spettacoli entusiasmanti e aree tematiche dedicate ai più piccoli, MagicLand è il luogo perfetto per trascorrere una giornata indimenticabile con la famiglia.







“La Festa della Mamma è un’occasione speciale per celebrare tutte le mamme e il loro ruolo nella società – dichiara Guido Zucchi, CEO del Parco – Per questo motivo, abbiamo voluto dedicare loro un mese intero di divertimento e gioia, affinché possano trascorrere momenti indimenticabili insieme ai loro figli a MagicLand”.

Per usufruire della promozione, è sufficiente acquistare online un biglietto giornaliero intero e in automatico si riceverà un biglietto omaggio mamma.

La promozione è valida per tutto il mese di maggio 2024 e non è cumulabile con altre promozioni in corso.