Un uomo stato trovato morto accoltellato in un appartamento in via Santa Caterina, a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli.

Secondo le prime notizie diffuse dalla Polizia, che indaga sul fatto, sarebbe già stata fermata, in relazione a questo fatto, una persona la cui posizione è al vaglio degli agenti.







Forse si è trattato di una lite sfociata in un omicidio. Le due persone coinvolte sarebbero di nazionalità ucraina.