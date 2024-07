Colliano – Una kermesse straordinaria dalla Notte di San Lorenzo al post Ferragosto, in cui il caratteristico borgo medioevale nella frazione di Collianello, Colliano (SA), sarà totalmente abitato dai personaggi delle più belle favole classiche e moderne. Ieri mattina a Palazzo Borriello a Colliano, nell’ambito della presentazione dei progetti “Destinazione Sele-Tanagro” è stato presentato l’evento “Il Borgo delle Favole”, di “Ma dove vivono i cartoni?”, che giunge quest’anno alla sua quinta edizione. Un sodalizio che si profila fortunato tra l’amministrazione del Borgo dei Normanni e l’associazione “Ma dove vivono i cartoni?”, Ceo Aurora Manuele, anche perché per il primo anno il Borgo ospiterà la kermesse dal 10 al 18 agosto 2024.

Presenti alla conferenza stampa i relatori: Michelangelo Lurgi, Presidente della Rete Destinazione Sud di Confindustria e Ceo di Giroauto, Gerardo Strollo, Sindaco di Colliano, Carmine Belpede, Sindaco di Ricigliano, Marcello Formica, referente dell’amministrazione di Contursi Terme, Aurora Manuele Ceo di “Ma dove vivono i cartoni?” e il direttore artistico Francesco Chiaiese. Una conferenza all’insegna della gioia e della fantasia, con la presenza di tanti simpatici personaggi che animeranno il Borgo come: il Grillo Parlante, Alladin, la Principessa Aurora, Cenerentola, Pinocchio etc.

Dopo i saluti dei primi cittadini che hanno ribadito l’importanza di fare rete tra i vari Comuni per la valorizzazione del turismo di una delle aree più strategiche del salernitano, a pochi chilometri da Paestum, dal Cilento e dalla Costiera Amalfitana.

L’Associazione Destinazione Sele/Tanagro/Vallo di Diano nasce ad Oliveto Citra (Salerno) il 25/01/2017. Questa è considerata la Prima Destinazione Modello, promossa e portata avanti dalla Rete Destinazione Sud. La Destinazione è costituita da 32 comuni. L’associazione è stata costituita da 197 i soci fondatori, di cui: circa 100 imprenditori (imprese di capitali, imprese agricole, commercianti, artigiani), circa 30 rappresentati dell’associazionismo (associazioni di categoria, associazioni culturali e sportive, proloco, cooperative, consorzi), 30 rappresentanti delle istituzioni ( sindaci, assessori, consiglieri comunali, comunità montane), 40 soci che rappresentano fondazioni, università, liberi professionisti, ordini professionali, dirigenti e semplici cittadini. Il presidente eletto è Michelangelo Lurgi (Presidente Rete Destinazione Sud), mentre il vicepresidente è Marcello Formica (Presidente del Consorzio Termale e Turistico Sele Tanagro).







All’interno dei progetti della Destinazione, c’è il progetto primario “Il Borgo delle Favole” che vedrà gli artisti, ballerini e cantanti di “Ma dove vivono i Cartoni?” animare di storie, percorsi immersivi, giochi, spettacoli live e tante sorprese, tutto il Borgo dei Normanni, le sue caratteristiche casette di pietra e le meravigliose terrazze. I personaggi delle favole, amati da grandi e piccini, come Cenerentola, Mirabel di Encanto, Pinocchio, il Grillo Parlante e tanti altri coinvolgeranno le famiglie in un percorso immersivo mentre le accompagneranno a visitare il Borgo fino alla cima. Un’esperienza in cui gli spettatori diventeranno attori, dovranno superare sfide, ascoltare storie e aneddoti fino, prendere parte a mirabolanti imprese fino agli spettacoli live.

“Il Borgo delle Favole si unisce al Borgo dei Normanni- ha dichiarato Michelangelo Lurgi- in un connubio che certamente garantirà un’estate straordinaria ai bambini e alle loro famiglie. Un posto magico, Il Borgo dei Normanni risale al 1200 e ha conservato l’aspetto originario perché le caratteristiche stradine in pietra, che sono state tutte ristrutturate, garantiscono il fascino di un borgo sospeso nel tempo e un panorama mozzafiato che si può godere da ogni parte del borgo. Spettacolari le viste dalle due terrazze Infinito e Galino, quest’ultima così chiamata in onore del milite normanno che, nel 1200, fece rifugiare intorno al castello la popolazione di Colliano per salvarle dagli attacchi saraceni. La conformazione delle stradine, delle case, delle volte in pietra è rimasta immutata nel tempo e passeggiare a Collianello è come fare un tuffo nel passato, vivendo un’esperienza unica che solo il Borgo dei Normanni permette di vivere. In questo luogo meraviglioso, la squadra di Ma dove vivono i Cartoni? metterà in scena un tour artistico poliedrico, per far scoprire a tutti dove nascono i cartoni. Saranno previste anche degustazioni di prodotti tipici a Palazzo Borriello, sede della Gastronomia del Sud”.

“Siamo giunti alla quinta edizione di questo progetto- ha affermato Aurora Manuele- di questo progetto di grandi dimensioni che portiamo avanti con orgoglio perché riesce sempre a coinvolgere ed incantare i bambini e le loro famiglie nel segno della tendenza “Family Experience”. Tutto il Borgo sarà animato da personaggi delle favole che interagiranno con i visitatori; le storie, le avventure, le sfide si snoderanno lungo il Borgo e nelle casette di pietra, mentre fantastici spettacoli live si terranno nelle meravigliose terrazze. Inoltre, ai piedi di Palazzo Borriello sarà allestito un palco e ogni sera, per la durata della kermesse, ci sarà uno spettacolo a tema favole. La nostra mission da anni, oltre che di coinvolgere le famiglie per tenerle unite e per un po’ in “vacanza” dallo stress dei ritmi quotidiani è quella di favorire il turismo di prossimità. Nel Borgo, tra il 10 e il 18 agosto, si potrà usufruire dell’albergo diffuso, della cucina locale ed oltre a trascorrere giorni di riposo ci si potrà immergere nella bellezza delle favole. L’idea è di valorizzare il turismo anche attraverso la creazione di pacchetti vacanza e soluzioni per trattenere i turisti il più possibile in questi luoghi meravigliosi”.

“Amiamo le sfide- ha aggiunto Francesco Chiaiese- e quest’anno è una bella sfida realizzare il nostro percorso esperienziale, tra teatro, musica, caratterizzazioni e giochi, in questo luogo così ricco di storia e di sorprese da scoprire. Un luogo che ci ha ispirato nuove storie da raccontare e nuovi percorsi coinvolgenti. L’evento quest’anno partirà nella notte delle stelle e si protrarrà fino a dopo Ferragosto, offrendo ai visitatori la possibilità di trascorrere week end, giorni festivi o addirittura settimane di vacanza cuore della valle del Sele-Tanagro, a Colliano, uno dei principali polmoni verdi della Campania, ad oltre 700 metri di altitudine”.

Il Borgo dei Normanni si trova a:

45 min. dal Parco Archeologico di Paestum;

45 min. da Salerno;

50 min. dal Cilento (70 km da Castellabate; 130 km da Palinuro; 140 km da Marina di Camerota);

50 min. dalla Costiera Amalfitana (inizio Vietri sul Mare);

1 ora km da Napoli;

1 ora e 30 min. km da Matera.

L’aeroporto più vicino è quello di Salerno – Costa d’Amalfi e dista 30 min.;

La stazione più vicina è quella di Contursi Terme e dista 5 min.

Le altre stazioni sono:

35 min. Stazione di Battipaglia;

50 min. Stazione di Salerno;

1 ora e 30 min. Stazione di Napoli

“IL BORGO DELLE FAVOLE SI TERRA’ DAL 10 AL 18 AGOSTO 2024”

E’ iniziata già la corsa ai biglietti, sono partite eccezionali promo per l’acquisto in prevendita.

Collegarsi a Madovevivonoicartoni.it/shop