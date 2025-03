L’artista dell’indelebile ‘Rossetto e Caffè’ continua senza sosta la sua attività artistica.

Da circa un anno, la sua musica rimbomba ovunque ed ha attirato le simpatie anche di chi non lo conosceva.

Nei giorni scorsi, Sal Da Vinci, l’amatissimo cantante partenopeo, ha annunciato che il 6 settembre sarà in concerto nella splendida Piazza del Plebiscito a Napoli.







Un evento imperdibile per tutti i suoi fans che non attendevano altro per tornare a rivederlo dal vivo.

“Stasera che Sera: Special Edition”: sarà questo il concerto unico che, come assicura lo stesso Sal Da Vinci, sarà ricco di sorprese.

Il biglietto per partecipare al grande evento a Napoli è acquistabile a partire da oggi pomeriggio ed è facile intuire che sarà presto un tutto esaurito.