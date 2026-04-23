Vico Equense. Arte, libri, musica e tradizioni: un mese di eventi per il “Maggio della Cultura 2026” 🗓



Vico Equense si prepara a vivere un mese intenso di appuntamenti culturali con il “Maggio della Cultura 2026”, il programma promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Aiello. Un calendario articolato che attraversa linguaggi, luoghi e sensibilità diverse, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale cittadino e rafforzare il legame tra comunità e territorio.

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Dal prestigioso Premio Scientifico Internazionale “Capo d’Orlando”, in programma al Castello Giusso il 7 maggio, fino alle visite guidate nei borghi e nei luoghi simbolo della città, il cartellone propone una pluralità di iniziative: presentazioni editoriali, mostre, concerti, convegni, attività per bambini e momenti dedicati alla memoria e alle tradizioni locali.

Tra gli appuntamenti di rilievo, le presentazioni letterarie al Museo Aperto Antonio Asturi con Lorenzo Marone e Paquito Catanzaro, il convegno storico-artistico dedicato alla “Sepoltura di Cristo” attribuita al Mantegna, la mostra fotografica “Dettagli d’Arte” e il concerto “Il pianoforte che sognava diverso”. Spazio anche alle giovani generazioni con il concorso di poesia per le scuole e le iniziative del programma “Nati per Leggere”, oltre alla Giornata mondiale del gioco in Piazza Marconi.

Particolarmente significativo il momento dedicato ai “10 anni di MAAAM”, con una mostra curata dagli studenti del Liceo Artistico e Musicale di Sorrento, a testimonianza del dialogo tra istituzioni culturali e mondo della formazione. Non mancano, inoltre, eventi legati alle tradizioni, come la manifestazione sul Provolone del Monaco e il concerto popolare nel borgo di Massaquano.







Il programma si inserisce anche nel circuito degli eventi metropolitani finanziati dalla Città Metropolitana di Napoli, contribuendo a rafforzare l’offerta culturale del territorio in una prospettiva più ampia.

“Abbiamo costruito un calendario che non fosse soltanto una sequenza di eventi, ma un percorso culturale diffuso”, dichiara il Sindaco Giuseppe Aiello. “Vico Equense ha una vocazione naturale alla cultura, che passa attraverso i suoi luoghi, le sue tradizioni e le energie delle associazioni e degli operatori del territorio. Questo “Maggio della Cultura” è il risultato di una collaborazione ampia e concreta. Abbiamo voluto coinvolgere tutte le fasce d’età – ha continuato il primo cittadino – dai bambini agli studenti, fino agli adulti, con iniziative che spaziano dalla lettura alla musica, dall’arte alla divulgazione scientifica. La cultura non è un evento isolato, ma un investimento continuo sulla qualità della vita della nostra comunità”.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Giovedì 7 maggio – Castello Giusso

28ª edizione del Premio Scientifico Internazionale “Capo d’Orlando”.

Promossa dal Museo Mineralogico Campano – Fondazione Discepolo.

Programma su: www.premiocapodorlando.it

Martedì 12 maggio ore 18.30 – Museo Aperto Antonio Asturi

Presentazione del nuovo libro di Lorenzo Marone “Manuale pratico di smarrimento”.

A cura della Libreria Ubik Vico.

Sabato 16 maggio ore 17.00 – Sala delle Colonne, Istituto SS. Trinità e Paradiso

Convegno dal titolo “La sepoltura di Cristo di mano del Mantegna, già in San Domenico Maggiore a Napoli, Ritrovamento e restauro.”

A cura dell’Associazione APCVPS

(Associazione Parco Culturale Vico Equense, Penisola Sorrentina, Costiera Amalfitana).

Sabato 16 maggio ore 20.00 – Sagrato della Chiesa dell’Annunziata

Concerto “Il pianoforte che sognava diverso.”

A cura del M° Giuseppe De Rosa.

Sabato 16 maggio dalle ore 18.00 alle 20.00 e domenica 17 maggio dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 20.00 – Atrio Palazzo Storico Comunale

Esposizione mostra fotografica “Dettagli d’Arte – Mostra espressione dell’arte nell’arte”.

A cura del Centro Studi Musicali Luigi Guida.

Domenica 17 e lunedì 18 maggio dalle ore 10.00 alle 13.00 – Piazza Marconi

Scambio libero e gratuito di libri.

A cura della Libreria Ubik Vico.

Domenica 17 maggio ore 17.30

Visita guidata centro storico con partenza dalla Villetta Monumento

A cura del Centro Studi Musicali Luigi Guida

Mercoledì 20 maggio ore 18.30 – Museo Aperto Antonio Asturi

“10 anni di MAAAM – Museo Aperto Antonio Asturi”.

A 10 anni dall’inaugurazione del MAAAM, mostra a cura degli studenti del Liceo Artistico/Musicale Francesco Grandi di Sorrento.

Esposizione fino al 31 maggio dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.30 e il martedì e giovedì anche dalle ore 16.00 alle 18.00

Giovedì 21 maggio ore 18.30 – Museo Aperto Antonio Asturi

Presentazione del libro di Paquito Catanzaro “Campioni del mondo – Berlino 2006”.

A cura della Libreria Ubik Vico.

Venerdì 22 maggio dalle 16.30 alle 19.30 e sabato 23 maggio dalle 10.00 alle 12.00 – Sale della Biblioteca comunale G. B. Della Porta

“La Notte dei Pupazzi in Biblioteca”.

Punto Lettura NPL – Iniziativa rivolta ai bambini dai 0 ai 6 anni.

Programma Nazionale “Nati per Leggere”.

Da venerdì 22 maggio a domenica 24 maggio – Complesso Istituto SS. Trinità e Paradiso

“Il gesto e la memoria – 20 anni di tradizione casearia”.

Manifestazione celebrativa a cura del Consorzio di tutela del Provolone del Monaco.

Sabato 23 maggio ore 18.00 – 22.00 – La Notte Europea dei Musei

Apertura serale e visite guidate ai musei cittadini: Antiquarium Silio Italico, Museo del Cinema, Museo Mineralogico, Museo MAAAM e Museo Diocesano (Chiesa della S.S. Annunziata).

Martedì 26 maggio ore 20.30 – Massaquano, Chiesa di Santa Maria a Chieia

“A fest ra Maronn” – Concerto delle voci del borgo.

A cura del Centro Studi Musicali Luigi Guida.

Mercoledì 27 maggio ore 10.30 – Sala delle Colonne, Istituto SS. Trinità e Paradiso

Premiazione del Concorso di poesia per le scuole “La pace dono per tutti”.

A cura dell’Associazione APCVPS

(Associazione Parco Culturale Vico Equense, Penisola Sorrentina, Costiera Amalfitana).

Giovedì 28 maggio – Piazza Marconi e Giardino Istituto SS. Trinità e Paradiso

Giornata mondiale del gioco.

Evento gratuito per bambini

Giovedì 28 maggio ore 18.30 – Sala delle Colonne

“Lettere dei bambini ai fabbricanti di armi” – giornata di approfondimento culturale dedicata al libro.

A cura della Libreria Ubik Vico.

Domenica 31 maggio ore 18.00

Visita guidata centro storico del borgo di Massaquano con partenza da Piazza B. Intieri.

A cura dell’Associazione “Centro Studi Don Luigi Guida”.

Musei aperti tutti i weekend dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 18.00.