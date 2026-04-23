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Vico Equense si prepara a vivere un mese intenso di appuntamenti culturali con il “Maggio della Cultura 2026”, il programma promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Aiello. Un calendario articolato che attraversa linguaggi, luoghi e sensibilità diverse, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale cittadino e rafforzare il legame tra comunità e territorio.

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