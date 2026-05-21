Una celebrazione del legame tra arte, identità e territorio vesuviano.







BCP inaugura giovedì 28 maggio 2026, alle ore 18.30, presso Palazzo Vallelonga, storica sede della banca a Torre del Greco, la mostra Tracce Vesuviane dell’artista Lello Esposito.

Alla serata inaugurale interverranno l’artista Lello Esposito, il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella, il direttore de Il Mattino Vincenzo di Vincenzo, il presidente della BCP Domenico Borriello e l’amministratore delegato Mario Crosta.

L’esposizione nasce dall’incontro tra la visione artistica di Lello Esposito e l’attenzione che BCP dedica da sempre alla crescita culturale e sociale delle comunità locali, coltivando un legame profondo con le proprie radici e un forte senso di responsabilità verso il territorio.

Tra i più autorevoli interpreti dell’immaginario partenopeo contemporaneo, Lello Esposito è stato al centro di un importante percorso artistico riconosciuto in Italia e all’estero. Le sue opere, sospese tra tradizione e sperimentazione, rileggono i simboli della cultura napoletana – il Vesuvio, Pulcinella, San Gennaro, la sirena, il corno, la maschera, l’uovo – attraverso pittura e scultura, dando vita a un linguaggio profondamente identitario e contemporaneo.

La selezione delle opere dell’artista, che comprendono dipinti, sculture e installazioni, racconta il rapporto intenso tra Esposito e le terre del Vesuvio: un viaggio che parte dal suo atelier a Palazzo Sansevero, nel cuore antico di Napoli, e arriva ai territori dove la materia lavica si trasforma in memoria, simbolo e racconto.

A partire da venerdì 29 maggio e fino al 9 luglio la mostra sarà liberamente visitabile al pubblico presso Palazzo Vallelonga (lunedì/sabato 10/13-16/20, domenica 16/20, chiusura 2 giugno).

“Tracce Vesuviane è il racconto del mio legame con questa terra e delle opere che essa mi ha ispirato. I comuni vesuviani, piccoli nelle dimensioni ma straordinari per forza espressiva, storia e tradizione popolare, rappresentano un’estensione naturale di Napoli, parte di un unico tessuto culturale e umano”, afferma Lello Esposito.

“Abbiamo voluto promuovere questa mostra perché l’opera di Lello Esposito custodisce e restituisce il senso più autentico del nostro territorio. La Banca di Credito Popolare è da sempre profondamente legata alle comunità vesuviane e considera la cultura uno strumento fondamentale di crescita, identità e coesione sociale, parte integrante della missione popolare del nostro istituto”, dichiara il Presidente della BCP, Domenico Borriello.

“Con Tracce Vesuviane apriamo ancora una volta Palazzo Vallelonga alla città e al territorio, confermando la volontà di BCP di affiancare all’attività bancaria un impegno costante nella promozione culturale e sociale delle comunità in cui opera. Crediamo infatti che il valore di una banca popolare si misuri anche nella capacità di creare occasioni di incontro, partecipazione e crescita condivisa”, sottolinea l’Amministratore Delegato della BCP, Mario Crosta.