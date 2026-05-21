Torre del Greco – Realizzazione di un centro estivo con vitto e di attività ludiche per i bambini: sono i propositi alla base del progetto “C’è tempo: servizi di supporto per la conciliazione lavoro-famiglia”, che rientra tra le misure individuate dalla Regione Campania per sostenere la famiglia e incentivare la natalità.

A tal fine, il Comune di Torre del Greco, recependo l’indirizzo dell’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella e sulla base del lavoro portato avanti dall’assessore alle politiche sociali Mariateresa Sorrentino, ha promosso due avvisi pubblici, sulla scorta anche di quanto già portato avanti negli anni passati.







Nel primo, quello relativo alla realizzazione di un centro estivo con vitto, l’avviso punta a “venire incontro alle necessità dei genitori con minori a carico di età compresa tra i 3 ed i 12 anni, figli di genitori residenti o domiciliati a Torre del Greco che hanno difficoltà oggettive di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché di cura della famiglia”, attraverso “l’erogazione di voucher per l’acquisto del servizio del centro estivo rivolto ai bambini di età compresa tra 3 e 12 anni e per una durata di 23 giorni, a partire dal primo luglio e fino a tutto il 31 luglio 2026”.

Come viene ricordato nell’avviso, sono disponibili sedici posti presso la struttura “La fiaba di C. Andersen”.

Anche nel secondo caso, quello relativo alla realizzazione di attività ludiche per bambini, la disponibilità è di sedici posti per 26 giorni di attività “a titolarità privata presso la struttura La fiaba di C. Andersen” rivolto ai bambini di età compresa tra 3 e 12 anni, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria e fino al 27 febbraio 2027. “Le attività – si legge nell’avviso pubblico – si realizzeranno una volta a settimana, nel giorno indicato dalla struttura ospitante”.

Per entrambe le procedure, le domande dovranno pervenire entro le ore 12 dell’8 giugno prossimo all’ufficio protocollo di palazzo La Salle o attraverso pec. Dopo la presentazione delle istanze, saranno predisposta graduatorie che nel primo caso resterà valida fino al prossimo 31 luglio e nel secondo fino al 27 febbraio 2027.

Ai servizi possono avere accesso i bambini di età compresa tra 3 e 12 anni residenti a Torre del Greco e con “almeno un genitore o un tutore esercente la potestà genitoriale anch’esso residente a Torre del Greco o che si trovino in situazioni di preadozione o in affido familiare, purché la famiglia accogliente sia residente a Torre del Greco” o “siano non residenti a Torre del Greco, purché almeno uno dei genitori svolga attività lavorativa nel Comune di Torre del Greco (solo per i servizi comunali)”.

Per tutti gli aspetti legati alle procedure da seguire per presentare le apposite domande e per i criteri adottati per la formazione delle graduatorie, si rimanda al bando presente sul sito del Comune (www.comune.torredelgreco.na.it).