Torre del Greco – Adesso è ufficiale: la festa dei quattro altari 2026 si terrà dal 12 al 14 giugno, rispettando la tradizionale collocazione dell’ottava del Corpus Domini (che quest’anno cade domenica 7 giugno). È quanto stabilito dalla delibera che definisce le linee di indirizzo legate alla programmazione culturale per l’anno in corso approvata dalla giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella.

Un atto che definisce in larga parte le iniziative di carattere culturale che interesseranno la città di Torre del Greco e che comprendono anche le rassegne Torre in fiaba, TorRidendo, Voci d’autunno Jazz Festival e Natale a Torre.







Tutto parte dal presupposto che “l’amministrazione comunale – come è scritto nella delibera – sin dal suo insediamento ha puntato sulla programmazione culturale come trampolino di lancio per una crescita commerciale e turistica della città”, evidenziando come “nei tre anni precedenti gli eventi culturali programmati hanno dato un ottimo riscontro in termini di partecipazione e gradimento della cittadinanza, costituendo al contempo un’attrattiva turistica”.

Per l’amministrazione, gli eventi possono costituire “motivo di sana aggregazione nel contesto della collettività – viene ancora sottolineato – sostegno per l’economia locale e volano per il turismo, assecondando la vocazione già insita nella città di Torre del Greco per posizione geografica, storicità e bellezza dei luoghi”.

Punto centrale è la festa dei quattro altari, che quest’anno celebrerà la terza edizione consecutiva dopo la sua ripresa nel 2024: accanto alle opere principali, con “ubicazione che sia il più possibile fedele alla tradizione”, si parla dei tappeti (“in segatura colorata, che saranno collocati nelle chiese cittadine e nell’androne di palazzo Baronale”) e dei giardini (“composizioni artistiche di piante e fiori, posti negli spazi antistanti gli altari”), spazio a fuochi pirotecnici; palinsesto di attività artistiche come concerti con artisti di fama nazionale, eventi culturali e spettacoli itineranti/artisti di strada, azioni teatrali e di danza, videomapping; area food e ristoro.

La ricca programmazione voluta dall’amministrazione comunale per il 2026 prevede anche una serie di altri appuntamenti, alcuni consolidati nel corso degli ultimi anni, altri nuovi. Spazio a Torre in fiaba, rassegna dedicata ai bambini a Villa Macrina nella stagione estiva; TorRidendo, kermesse estiva con artisti comici (prediligendo la location di piazza Santa Croce); Voci d’Autunno Jazz Festival, che quest’anno celebra la quarta edizione e che prevederà otto momenti musicali da programmare nei fine settimana di settembre (come da progetto “Tra il Vesuvio e il mare, l’arte è circolare” approvato da Città Metropolitana e finanziato dallo stesso ente di piazza Matteotti per la parte artistica e con fondi comunali per i servizi collaterali); Natale a Torre, rassegna che prevederà un’offerta varia e trasversale (artisti di strada, concerti e rappresentazioni teatrali nelle chiese cittadine, animazione e intrattenimento nelle ville comunali, concerti di artisti di fama nazionale).