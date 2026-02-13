Al Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi i concerti “Voci e Note del Rione Sanità”







Un progetto che unisce giovani, cultura e riscatto sociale, portando la musica nei luoghi simbolo dell’arte napoletana. È questo il senso dei concerti “Voci e Note del Rione Sanità”, promossi dalla Banca di Credito Popolare (BCP) al Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi, nell’ambito delle proprie attività culturali e sociali sul territorio.

L’iniziativa, che si è svolta l’11 e il 12 febbraio, ha trasformato la Sagrestia Vecchia – Sala Vasari in uno spazio di incontro tra patrimonio artistico e impegno civile, all’interno di uno dei complessi più rappresentativi del Rinascimento a Napoli, che custodisce capolavori come il Compianto sul Cristo morto di Guido Mazzoni (1492).

I concerti, a cura dell’Accademia Mandolinistica Napoletana, rientrano nel progetto Tornaccantà, nato nel 2023 su impulso della Fondazione di Comunità San Gennaro di Napoli guidata da Padre Antonio Loffredo, figura di riferimento dell’impegno sociale nel quartiere Sanità. Da oltre vent’anni Padre Loffredo lavora accanto ai giovani del rione, offrendo concrete opportunità di riscatto attraverso percorsi di formazione e lavoro.

Il programma musicale propone un repertorio di musica tradizionale napoletana, alternato alla narrazione di storie vere di giovani del Rione Sanità che, grazie alle cooperative sociali promosse e sostenute da Padre Loffredo, hanno potuto costruire un nuovo futuro.

L’iniziativa nella prima serata ha visto i saluti del Presidente di BCP, Mauro Ascione, e del Direttore Generale, Mario Crosta, introdotti da Loredana Loffredo, responsabile delle relazioni esterne della Banca. Presenti alle serate anche padre Antonio Loffredo e Attilio Varricchio, ideatori del progetto Tonaccantà, Ambra Giglio, curatrice del Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi, Alberto Sifola dell’Associazione Friends of Naples, e Vincenzo Di Vincenzo, direttore de Il Mattino.

Al termine dei concerti, gli ospiti hanno avuto la possibilità di ammirare i tesori del Complesso con una visita esclusiva a cura di guide professioniste.

L’attività si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione del patrimonio artistico cittadino promosso da BCP, che ha recentemente aderito al progetto “Adotta una statua” dell’Associazione Friends of Naples, contribuendo al restauro del Compianto sul Cristo morto, attraverso l’adozione della figura di Giuseppe d’Arimatea.

“Con questo progetto confermiamo il nostro impegno verso il territorio, sostenendo l’opera sociale che Padre Antonio Loffredo porta avanti da anni nel quartiere Sanità. Un’occasione preziosa per fare conoscere ai nostri ospiti l’immensità del patrimonio artistico di Napoli. È proprio in quest’ottica di valorizzazione che abbiamo voluto contribuire al restauro del Compianto sul Cristo morto, custodito in questo straordinario complesso: un gesto concreto per custodire la bellezza e trasmetterla al futuro. Per BCP la crescita non si misura solo negli indicatori economici: si costruisce creando un ambiente che favorisca lo sviluppo dei talenti, generando opportunità concrete per i giovani e promuovendo iniziative di inclusione sociale e di diffusione della conoscenza dell’arte, in tutte le sue forme” ha dichiarato Mauro Ascione, Presidente di BCP.