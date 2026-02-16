.

Da quando nel gioco del calcio è stata introdotta la regola che attribuisce alla vittoria in una partita tre punti ed uno soltanto al pareggio, quest’ultimo – specialmente se casalingo – viene considerato quasi una sconfitta, perché comporta la perdita di due punti. Ma non sempre è così. Ad esempio, il pareggio di ieri sera al “Maradona” con la Roma, dopo una bella partita ha, per il Napoli, grande importanza: consente di mantenere inalterato il vantaggio degli azzurri in classifica sui giallorossi e aumenta, anche se di poco, quello sulla Juventus.

Ha poca importanza che l’Inter “voli” a + 11 in classifica, ormai la vittoria in campionato è solo un’utopia! Il Napoli deve “guardarsi le spalle”, pensare a conquistare l’ultimo obiettivo di questa scalognata stagione: uno dei quattro posti utili per la partecipazione alla prossimaChampions.







La Roma s’è presentata sul terreno del “Maradona” in grande spolvero, mentre il Napoli è sempre più incerottato (anche Spinazzola e Rrahmani hanno subito, ieri, degli infortuni, che ci auguriamo non gravi). Oltretutto, ha schierato il nuovo attaccante, che porta nel nome la sua pericolosità: Male(n)! Ha messo a segno due reti, una causata dal penalty sancito dall’arbitro per l’intervento di Rrahmani, che è letteralmente ‘franato’ in area di rigore su Wesley.

A proposito dell’arbitro, c’è da dire che per tutto l’arco della partita ha consentito che Hojnuld venisse strapazzato dai difensori romanisti. Ha fischiato una sola volta il fallo ma, incredibilmente, contro il nostro attaccante! Poiché è questo il metro utilizzato da tutti gli arbitri nei confronti del forte danese, mi sto chiedendo se si stia ancora giocando al calcio, oppure ad un altro sport, tipo rugby. Un’ultima notazione. Circa venti minuti prima del fischio finale, Conte ha mandato in campo l’ultimo acquisto del mercato invernale, Allison Santos. Ebbene, il nuovo entrato ha cambiato la partita che vedeva la Roma in vantaggio, per la seconda volta. I difensori giallorossi non hanno capito più niente, puntualmente ‘saltati’ come birilli dal giocatore proveniente dallo Sporting di Lisbona.

Non è casuale che lo stesso Allison abbia messo a segno la rete che ha sancito il definitivo pareggio tra i capitolini e gli azzurri che, nel finale, hanno anche sfiorato la vittoria. Il prossimo incontro vedrà il Napoli impegnato contro l’Atalanta, anch’ essa in un momento fortemente positivo. Bergamo non è mai stato un campo facile per gli azzurri: voglio ribadire il mio asserto iniziale: in certe circostanze, anche il pareggio non è da buttar via!

Ernesto Pucciarelli