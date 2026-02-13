Ercolano – VENI, VIDI, HERCVLANEVM: Virtual Reality Experience







La storia si vive, non si guarda: al Parco Archeologico di Ercolano arriva la Virtual Reality Experience

Il passato non è mai stato così vicino al Parco Archeologico di Ercolano che presenta VENI, VIDI, HERCVLANEVM – Virtual Reality Experience, un nuovo progetto sperimentale che, ancora prima di accedere al sito archeologico, trasforma la visita in un viaggio immersivo nel tempo grazie all’utilizzo di visori di realtà virtuale.

Ogni lunedì e mercoledì, da febbraio ai primi di maggio, i visitatori potranno vivere l’esperienza senza costi aggiuntivi: sarà sufficiente acquistare il biglietto di ingresso e prenotarsi in anticipo per indossare i visori; e si potranno muovere i primi passi virtuali tra le antiche mura della città.

Si tratta di un’iniziativa innovativa, coinvolgente e accessibile, che consente di entrare idealmente nell’antica Ercolano, esplorarne gli spazi, riviverne atmosfere e dettagli, osservare ambienti e architetture ricostruiti in 3D come se fossero davanti ai propri occhi.

Grazie alla realtà virtuale, i visitatori possono comprendere meglio l’organizzazione urbana, gli edifici e la vita quotidiana della città antica, con un livello di coinvolgimento emotivo e cognitivo particolarmente intenso.

Un’esperienza per tutti.

Particolare attenzione è dedicata all’inclusione: l’attività è pensata per ogni tipologia di pubblico, con un’apertura specifica alle persone con disabilità fisiche, cognitive e sensoriali. L’esperienza si svolge in totale sicurezza, con il supporto di personale specializzato del Parco che accoglie, guida e assiste i partecipanti in ogni fase. Un modo concreto per abbattere le barriere e rendere la cultura realmente accessibile e condivisa.

Calendario attività:

Febbraio: 16 – 18 – 23 – 25

Marzo: 2 – 4 – 9 – 11 – 16 – 18 – 23 – 25 – 30

Aprile: 1 – 6 – 8 – 13 – 15 – 20 – 22 – 27 – 29

Maggio: 4

Orari e modalità:

dalle 9:30 alle 12:30

turni da 10 minuti (comprensivi di consegna e ritiro dei visori, con supporto di personale del Parco)

2 postazioni, per 2 visitatori ogni turno

attività presso il Visitor Center

Partecipazione:

L’attività è gratuita, previo acquisto del biglietto ordinario di ingresso al sito (valide riduzioni e gratuità secondo normativa).

Prenotazione obbligatoria:

online: ercolano.coopculture.it

call center: +39 081 0106490 (dal lunedì al sabato, 9:00–17:00)

Partecipazione fino a esaurimento dei posti disponibili.

Con VENI, VIDI, HERCVLANEVM – Virtual Reality Experience il patrimonio archeologico non si osserva soltanto: si attraversa, si esplora, si vive.