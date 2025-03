Lo scorso 17 marzo ha comunicato sui suoi canali social che “il viaggio continua”.

Il giorno seguente, il 18 marzo, sempre sui canali social ha dato ulteriori informazioni, seppur non ancora chiare e dettagliate, ai suoi ammiratori.

Precisamente, ha pubblicato un social post comunicando che “Da oggi con Azzurra Spettacoli porteremo la mia musica nelle piazze con ancora più energia e passione! Sarà un viaggio incredibile… e voi sarete i protagonisti!”







Si tratta di Tony Colombo, l’artista siciliano ormai “adottato” dalla città di Napoli.

Dopo un periodo trascorso in carcere in attesa di chiarire la sua posizione nell’ambito delle indagini che lo hanno coinvolto, per le quali è stato pienamente assolto, il cantante neomelodico torna tra il suo pubblico per il suo “incredibile viaggio”.

Un viaggio che, ovviamente, riporterà la sua musica sul palco e nelle piazze per i suoi spettatori che, in questo periodo, hanno atteso il suo ritorno.

Non resta, quindi, che attendere maggiori dettagli su quello che si prospetta essere un tour molto atteso e di successo.