Tragedia a Torre del Greco. Un ragazzo di 16 anni è annegato in mare per cause ancora da accertare. Vani i tentativi di soccorso degli operatori del 118 intervenuti sulla spiaggia dello stabilimento balneare in via Litoranea. Indagini in corso da parte dei carabinieri.