Il “Napoletan” Chess Championship nasce come progetto socio-sportivo con l’intenzione di creare non solo una nuova forma di pratica della disciplina scacchistica, ma soprattutto spazi di sana aggregazione non violenti inclusivi e permanenti nella città di Napoli.

Tutti iniziano, tutti finiscono, il format darà la possibilità a tutti i partecipanti di iniziare e finire insieme, partecipando senza esclusioni fino alla finale, il 7 Giugno 2025.

Il campionato inizierà il 18 gennaio 2025 e finirà il 7 giugno 2025 ed è suddiviso in 3 fasi.Le successive date verranno comunicate il 18 gennaio.







Si giocherà generalmente ogni 15-20gg nei fine settimana dalle h.16.00 alle h.19.00, salvo nelle “sfide lanciate” dai ragazzi.

I ragazzi dovranno iscriversi entro e non oltre le 15.30 del giorno 18 gennaio 2025 e verranno divisi in base all’età. Per i “ritardatari” sarà possibile accedere al Campionato grazie alla modalità sfida, disponibile nelle prime 2 fasi.

Gli iscritti dovranno essere di età compresa tra gli 8 e i 25 anni, mentre per gli over 25 l’associazione propone la figura del “Tutor scacchistico”, cioè una persona con più di 25 anni che si iscrive insieme ad un amico/parente con meno di 25 anni e lo segue durante il campionato.

L’iscrizione costa 12 euro, mentre per chi già fosse tesserato presso FSI il costo è di 10 euro e da diritto a:

– Tesseramento presso l’ente sportivo Acsi, unità territoriale di Napoli, necessario ai fini assicurativi.

– L’accesso alle Chess Area che l’associazione ha a disposizione presso i suoi sostenitori, per allenarsi/giocare. (In primis la Chess Area – Complesso di San Severo al Pendino, via Duomo, 286 Napoli.)

– L’utilizzo delle attrezzature ivi quelle multimediali e molto altro!

Il progetto è patrocinato dal Comune di Napoli, dall’Assessorato allo Sport e alle Pari Opportunità e dall’ente sportivo Acsi, unità territoriale di Napoli.