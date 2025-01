Sarà il porto di Salerno ad ospitare la quarta edizione della Giornata del mare e della cultura marina, l’iniziativa promossa ogni anno l’11 aprile dall’associazione del Circoli Nautici della Campania.

La decisione è stata presa nel corso dell’assemblea dei soci, che si è tenuta nella sede del Circolo Irno e che è stata presieduta da Gianluigi Ascione (che è anche presidente del Circolo Nautico di Torre del Greco).

Un’assemblea molto importante, perché durante i lavori non si è discusso solo della manifestazione che vedrà il coinvolgimento tra gli altri di Marina Militare, Guardia Costiera, Guardia di Finanza, carabinieri, Federazione Italiana Vela, Federazione Italiana Canottaggio e delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ma è stato anche sancito un allargamento della compagine associativa, che da oggi può contare sull’apporto della sezione di Giugliano della Lega Navale. Salgono dunque a 23 le realtà che compongono l’associazione dei Circoli Nautici della Campania, nata nel 2021 grazie ad un’apposita legge regionale promossa dal consigliere campano Franco Picarone.







Proprio Picarone è stato tra i presenti all’assemblea, che ha posto l’accento “sulla bontà del progetto, testimoniato dalla costante crescita che sta registrando negli anni l’iniziativa”.

A prendere parte all’assemblea anche l’ammiraglio Pierpaolo Budri, in rappresentanza dell’ammiraglio Salvatore Vitiello; il comandante della sezione vela della Marina Militare, Giuseppe Di Modica; il capitano di vascello Sergio Castellano, in rappresentanza dell’ammiraglio Gaetano Angora; il capitano di corvetta Luca De Matteis; il comandante Antonio Bonito, in rappresentanza del comandante della Capitaneria di porto di Salerno Sirio Faè.

Nel corso dell’incontro è stato sottolineato che il prossimo 11 aprile a Salerno sarà presente e visitabile anche una unità navale della Marina Militare e sarà allestita una mostra dedicata al modellismo navale. Sarà cura dell’associazione, inoltre, coinvolgere i ragazzi delle scuole in un torneo E-sail di regata di vela virtuale.