Il 4, 5 e 6 aprile arriva per la prima volta a Napoli l’European Toy Libraries (ETL), il gruppo europeo delle ludoteche, che dal 1998 organizza ogni anno un raduno in una nazione europea diversa per diffondere e rafforzare il ruolo sociale, culturale ed educativo delle ludoteche.

L’ETL è stato fondato nel 1996 durante la settima Conferenza internazionale sulle ludoteche tenutasi a Zurigo e collabora con l’International Toy Libraries Association (ITLA) per promuovere una cultura del gioco come fattore essenziale per il benessere di tutti, bambini ed adulti. Dopo tanti anni in giro per l’Europa, con l’unica tappa italiana nel 2001, che ha visto le ludoteche di tutto il continente riunirsi a Firenze, il gruppo fa tappa a Napoli.

Il Comune di Napoli – Assessorato alle Politiche Sociali, con il progetto “Una città per giocare”, la cui gestione è stata affidata alla Cooperativa sociale Progetto Uomo, porterà in città il 26° meeting del gruppo europeo delle ludoteche, anche grazie alla collaborazione dell’associazione “Ali per giocare“(Associazione Italiana dei Ludobus e delle Ludoteche).







Saranno tre giorni di discussione, workshop, azioni cittadine sul ruolo e sulle possibilità culturali, politiche e accademiche del gioco e del giocare.

Si discuterà di gioco, di cultura ludica e delle nuove prospettive per il diritto al gioco nelle ludoteche e nelle biblioteche europee.

Grande interesse non solo per il meeting dei giorni 4 e 5 aprile, dove le delegazioni europee si interrogheranno sul lavoro delle ludoteche in Europa, ma anche per la grande festa dei Ludobus e delle ludoteche a cui tutta la città è invitata a partecipare.

Domenica 6 aprile, dalle ore 10.30 alle ore 14.00 in Piazza Municipio arriveranno Ludobus da tutta Italia e ludoteche da tutta Europa per far vivere alla cittadinanza un momento di gioco gratuito a bambini da 0 a 99 anni.

“Esprimo la mia immensa soddisfazione per l’arrivo a Napoli dell’European Toy Libraries (ETL), il 26° meeting del gruppo europeo delle ludoteche.” – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Luca Fella Trapanese – “Questo evento rappresenta un’occasione preziosa per Napoli, un’occasione per celebrare il gioco e il suo ruolo fondamentale nello sviluppo dei bambini e non solo.

La scelta di Napoli come sede di questo importante incontro internazionale è una testimonianza della consolidata attenzione del nostro Comune al ruolo educativo e sociale del gioco.

Questo momento di convivialità e condivisione, aperto a tutti gratuitamente, è testimonianza della volontà di promuovere in maniera capillare il gioco, valore sociale e culturale fondamentale.

Sono orgoglioso di ospitare questo evento e di contribuire alla crescita di una cultura del gioco inclusivo, favorendo la condivisione del piacere di giocare, del rispetto delle differenti età e del piacere intrinseco del prendersi tempo per stare insieme”.