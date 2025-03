Inaugurata nella sala del Consiglio Comunale di Napoli, l’edizione 2025 del progetto “Liberi di Pensare – 21 Anni Spericolatamente Insieme”, promosso da Liberi Editore con la collaborazione della Federazione Terrestri e il patrocinio del Comune di Napoli, della Regione Campania e di numerose altre istituzioni locali.

Al centro dell’iniziativa il tema della pace, con il lancio del percorso itinerante “Una Poesia per la Pace”, che attraverserà l’Italia coinvolgendo Comuni, scuole, artisti e giovani.

La tappa inaugurale ha visto la partecipazione, oltre che dell’editore Mario Savonardo, della presidente del Consiglio Comunale di Napoli Enza Amato e del presidente del Forum Giovani Marco Cavaliere.







“È importante che oggi, da quest’Aula, parta un messaggio chiaro” ha dichiarato Enza Amato “la poesia può essere un linguaggio potente per costruire la pace, per affermare la bellezza delle differenze, il riconoscimento reciproco e la necessità, non più rinviabile, di fermare tutte le guerre.

Il Comune di Napoli ha voluto sostenere questa iniziativa perché crede nel valore della cultura come strumento di dialogo e trasformazione sociale”.

Tra i testimonial del progetto 2025 spiccano nomi del panorama artistico italiano come Enzo Gragnaniello, Patrizio Rispo, Marisa Laurito e Maurizio Capone.

Numerosi anche gli eventi previsti nei prossimi mesi, tra cui tappe a Portici, Ercolano, Torre Annunziata, Roma e un incontro speciale alla Camera dei Deputati.