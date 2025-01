Un duetto di parole e musica andrà in scena sabato 18 gennaio – alle ore 21:00 al Teatro Politeama – con lo spettacolo “LA GUERRA COM’È” in favore di Emergency.

Accompagnato dai brani di Teho Teardo, l’attore Elio Germano darà corpo e voce al libro di Gino Strada “Una persona alla volta” in cui il fondatore racconta l’impegno dell’associazione umanitaria contro la guerra. Sarà anche l’occasione per ribadire il “no alla guerra” e rilanciare la campagna R1PUD1A della ONG, in un periodo storico in cui si contano 56 conflitti aperti nel mondo.

L’appello di EMERGENCY, che con R1PUD1A rivendica e mette in pratica l’articolo 11 della Costituzione e ribadisce il no alla guerra anche come dovere morale per proteggere il futuro delle nuove generazioni, è stato accolto e condiviso dal Comune di Napoli che ha fornito il patrocinio all’iniziativa.







Lo spettacolo arriva al teatro Politeama dopo il debutto all’Auditorium Ennio Morricone di Roma, e l’incasso sarà destinato ad EMERGENCY.

Il biglietto è acquistabile online su Ticketone e su Biglietto veloce, o presso il botteghino del teatro al prezzo di 20 euro per la platea e il primo ordine, e a 10 euro per il secondo e il terzo ordine.