Vico Equense – Torna a Vico Equense l’evento che celebra l’eccellenza dell’arte casearia vicana. Si svolgerà l’1, il 2 e il 3 agosto 2024 la seconda edizione di “A Vico Per Cacio”. Giunto alla seconda edizione e dopo il successo dello scorso anno, l’evento, che gode del Patrocinio della Regione Campania e della Città di Vico Equense, si propone di incrementare il turismo enogastonimico esperienziale e sostenibile.

Il visitatore sarà proiettato nella dimensione culinaria della Città di Vico Equense e nei profumi della Penisola Sorrentina: potrà ammirare i vicoletti più suggestivi di tutto il nostro comprensorio ed incantarsi davanti al mare sul quale affaccia la Chiesa più bella d’Italia. Passeggiare e gustare le bontà dell’arte casearia tra musica d’autore ed esibizioni live sarà un’esperienza indimenticabile. La conoscenza dei luoghi e dello straordinario patrimonio storico e architettonico sarà la cornice di tre giorni straordinari.







L’evento, portato avanti della Associazione “A Vico per Cacio”, propone una visione nazionale ed internazionale della filiera enogastronomica vicana e dei prodotti caseari locali.

Durante la kermesse il Borgo Antico di Vico Equense si trasformerà in un suggestivo “Villaggio Caseario”. I maestri casari fileranno la pasta in stand dislocati nell’area del centro storico dove sarà possibile degustare tutti i prodotti tipici. I visitatori avranno così l’opportunità di assistere alla produzione dei latticini e soprattutto di degustare tantissime specialità, alcune delle quali ideate proprio per la kermesse.

Inoltre, ai più piccoli sarà data la possibilità di cimentarsi in attività e laboratori didattici dedicati e studiati per le loro.

Lungo tutto il percorso sarà possibile accedere alle Chiese Monumentali della Città che per l’occasione resteranno aperte e accoglieranno tre diverse mostre: quella del Maestro Domenico Severino, quella del Maestro Giuseppe D’Antuono (Da.Gi.) e la mostra fotografica delle immagini più belle del contest “Cheese: Sorriso e Formaggio” al quale è ancora possibile prendere parte.

Saranno inoltre presenti all’evento chef stellati che prepareranno pietanze luculliane per promuovere l’identità casearia e la tradizione culinaria di Vico Equense. In occasione della seconda edizione della kermesse. Tanti gli ospiti culinari, da Zio Savino Qualità a Donna Carmela, la pescivendola più bella d’Italia. Tantissimi i momenti culturali, musicali e di grande spettacolo.

Tutte le maggiori informazioni sono disponibili sui social di A Vico per Cacio.