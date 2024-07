Napoli – Campania NewSteel, l’incubatore promosso e partecipato da Città della Scienza e dall’Università degli Studi di Napoli Federico II,

ospita il 17 luglio alle ore 15 un nuovo appuntamento di “Imprese al Caffè”, il format informativo e formativo che prevede una serie di interventi che illustreranno le più interessanti opportunità per il mondo delle startup

Mercoledì 17 luglio alle ore 15:00 presso la sala “Mario Raffa” di Campania NewSteel si terrà un nuovo appuntamento di “Imprese al Caffè” con un programma ricco di opportunità e denso di contenuti innovativi teso alla crescita e allo sviluppo delle imprese.







Ci saranno Giuliana Esposito e Davide Bussetti, rispettivamente Ceo degli Incubatori Stecca e Lanificio Digitale, a illustrare percorsi innovativi per processi di crescita sostenibile, opportunità di Open Innovation, Eco Identity e Capacity Maker; nuovi modelli di business e il Metodo Plan per le imprese. Un momento centrale prevedrà la partecipazione di Alessandra Drioli, Responsabile Science Centre di Fondazione Idis-Città della Scienza, che interverrà sull’opportunità rappresentata dalla XXXVIII Edizione di Futuro Remoto: Co-Scienze, nell’avvicinamento della scienza alla dimensione innovativa. Seguirà l’intervento della Prof.ssa Tiziana Russo Spena, che illustrerà i vantaggi del corso SOMEN e le nuove professionalità. Ancora Andrea Falanga, di 081 Stand For Naples ci parlerà della Competition Call For Ideas, di cui Campania NewSteel è partner. Coinvolti infine Matteo Solivo, Project and Relationship Manager di Microfinanza, con un programma teso a includere la rete di imprese di Campania NewSteel nel progetto Europeo Erasmus per giovani imprenditori e Gianmarco Carnovale – Ceo di Scuter e di recente ritorno dal RomeVentureForum2024, con una serie di affondi e traiettorie prossime sul territorio partenopeo.

A seguire, alcune tra le startup dell’Incubatore avvieranno un pitch di presentazione, animando confronti, tratteggiando prospettive, lanciando e raccogliendo idee e sinergie. Campania NewSteel è l’incubatore certificato ai sensi del Decreto Crescita 2.0 promosso e partecipato da Città della Scienza e dall’Università degli Studi di Napoli Federico II.