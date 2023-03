E’ scenario di fotografie scattate da tutti i turisti e e visitatori provenienti da tutte le parti del mondo in ogni periodo dell’anno: il Duomo di Amalfi è passato alla storia come uno dei più belli e visitati del Belpaese.

Situato nel cuore della brillante cittadina della costiera amalfitana, la struttura si presente mastodontica e unica nel suo genere già dall’esterno.

Dedicato al santo patrono Sant’Andrea, ha una immensa scalinata: sono ben 62 gli scalini che bisogna salire per entrare in uno dei luoghi simbolo di Amalfi e della costiera più ammirata d’Italia.







La sua stupefacente facciata domina l’omonima piazza in cui si erge, la “Piazza Duomo”.

Secondo un’antica e tramandata leggenda, san Francesco d’Assisi si recò nel 1218 in questo edificio per venerare le reliquie dell’apostolo ivi custodite e rimase in città per due anni.

Durante la permanenza in terra amalfitana, fondò il convento di Santa Maria degli Angeli, poi dedicato a Sant’Antonio.

Chi arriva ad Amalfi non può non notarlo perché domina il centro cittadino e non può fare a meno di volerlo visitare.

Da marzo in poi, complice l’arrivo della bella stagione, Amalfi è presa d’assalto dai migliaia di turisti: una perla ritenuta imperdibile per gli appassionati delle meraviglie.

Il mare della costa situato a due passi dal centro storico e le stradine circostanti, ricche di negozietti caratteristici e di ristorantini di ogni genere e per tutti i gusti, rendono il luogo ancor più gettonato ed imperdibile.

