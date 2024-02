Il 2024 si prospetta un anno soddisfacente per Geolier: dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo con il brano “I p’ me, tu p’ te”, il rapper campano sarà in concerto allo Stadio Diego Armando Maradona, nella sua Napoli.

Tre le date per il suo show partenopeo: 21, 22 e 23 giugno.

Un primato, quello dell’artista napoletano: sarà infatti il primo in assoluto a esibirsi per tre volte nello stadio partenopeo.







Dopo le tre serate napoletane, il tour di Geolier proseguirà: sono infatti previsti eventi a Milano, Olbia, Roma, Lucca, Gallipoli ed in altre città e platee d’Italia.