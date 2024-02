Il Fantasy Day, la manifestazione ideata dall’Associazione Culturale ALTANUR e dedicata al mondo del Fantastico, con l’obiettivo di promuovere la Campania come “Centro Culturale del Fantasy”, anche quest’anno dedicherà un ampio spazio al Cinema con la seconda edizione del Fantasy Day Film Festival.

L’appuntamento, che si svolgerà il 7, 8 e 9 giugno 2024 a San Giorgio a Cremano durante il Fantasy Day a Villa Bruno, nasce da un’idea del regista Salvatore De Chiara che ha voluto dedicarlo ai corti di genere fantasy: science fiction, horror, sovrannaturale, onirico e qualsiasi altro sottogenere che possa offrire uno sguardo fantastico sul mondo. Anche quest’anno il Fantasy Day Film Festival darà al pubblico la possibilità di guardare il variegato mondo del Fantastico attraverso gli occhi della settima arte. Le iscrizioni si chiuderanno il 29 febbraio 2024. Il bando è scaricabile qui: https://www.fantasyday.it/files/BANDO_FantasyDayFilmFestival2024.pdf. Al Festival possono partecipare cortometraggi di durata massima di 20 minuti, realizzati a partire dal 1°gennaio 2020. I corti saranno ammessi solo se caricati sulla piattaforma Film Freeway al link: https://filmfreeway.com/fantasydayfilmfestival.







Durante le fasi finali della kermesse saranno proiettati i corti in concorso. Il ricco programma del Festival prevede incontri con registi e doppiatori, presentazioni di libri e laboratori tenuti da esperti del settore. Gli organizzatori sperano di ripetere il grande successo del 2023 che ha visto una partecipazione sorprendente di pubblico anche grazie alle tante attività di qualità proposte ed agli ospiti importanti come il regista Luigi Cozzi, primo ad aver portato il cinema Fantastico in Italia, che ha ricevuto il Premio alla carriera. Tra le sue collaborazioni ricordiamo quella con Dario Argento, che è durata tanti anni. La kermesse del 2023 ha ospitato anche Rosario Gallone, regista e sceneggiatore, tra i fondatori della Scuola di Cinema Pigrecoemme. Altre info disponibili sui social del Fantasy Day, sul sito www.fantasyday.it e a breve anche sul sito dedicato al Festival.