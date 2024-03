Mostre, mostre, mostre. Da sempre uno dei fiori all’occhiello di COMICON, quest’anno tornano più in forma che mai.

L’International Pop Culture Festival ospiterà oltre 20 percorsi espositivi, mai così numerosi, dal 25 al 28 aprile presso la Mostra d’Oltremare di Napoli.

In programma preziose mostre personali dedicate ad artisti del calibro di John Romita Jr., il Magister Igort, il maestro Alfredo Castelli – da poco scomparso, e Premio Speciale COMICON alla Carriera 2024 – il poster artist Mike Del Mundo, Glenn Fabry, Akab e molti altri.







Molte saranno anche le mostre tematiche che, per la prima volta nella storia di COMICON Napoli, abbracceranno le varie anime festival: Giochi, Cinema, Fumetto e non solo.

Tra queste: “50 anni di Dungeons & Dragons”, il gioco di ruolo più conosciuto e amato; “Nel segno di Winx. 20 anni di magia” per festeggiare le fate più famose del mondo; “Spaghetti fantasy e botte da orbi. L’arte di Brancalonia”, il gioco di ruolo italiano che ha conquistato il pubblico; “ADCI Awards on Tour. La creatività fuori dagli schemi”, in collaborazione con Art Directors Club Italiano; “CineArt Remix. Pop Culture Poster Reworks”, dove tre autori reimmaginano locandine cinematografiche; “L’inarrestabile Ciccillo. 175 anni del primo albo a fumetti italiano”; “Dove sta Zazà? Frammenti di un magazine fuori dagli schemi”; “Lavieri, oggi e domani. 20 anni di libri disegnati”, storia di una casa editrice, e altre ancora che saranno annunciate nelle prossime settimane, senza dimenticare il programma di mostre COMIC(ON) OFF.

Per il 2024 COMICON Napoli inaugura un nuovo spazio. Al centro della ormai consueta Area Tavole Originali nel padiglione 1 dedicato al Fumetto, che dal 2019 vede protagoniste le gallerie e i collezionisti privati di disegni originali, nasce Artists’ Hall, un luogo per incontrare, chiacchierare e acquistare stampe o opere d’arte di grandi artisti e fumettisti.

La Artists’ Hall di COMICON Napoli 2024 sarà composta da 8 stand, ciascuno dei quali dedicato a un autore o autrice selezionati dal festival tra i protagonisti italiani e internazionali della Nona Arte, a disposizione durante le giornate della manifestazione per dedicare libri e pubblicazioni, chiacchierare con il pubblico e persino realizzare un disegno su commissione!

In questa prima edizione, saranno ospiti della Artists’ Hall: Glenn Fabry, Lee Bermejo, John Romita Jr., David Lloyd, Fabio Celoni, Paolo Mottura, Claudio Castellini e un altro autore italiano che verrà annunciato a breve (sorpresa in arrivo!).

La Artists’ Hall sarà il luogo ideale per sostenere i creatori di fumetti, incontrare gli autori più amati, e scoprire nuovi talenti.