Scacco matto all’illegalità nel cuore di Napoli.

Agenti della Polizia Municipale Unita Operative Chiaia ed Avvocata hanno sequestrato in via Toledo a Napoli cinque carrettini per limonate, 1.900 attacchini, 10 pupazzi, 40 bracciali in tessuto, 10 ombrelli, 123 statuine souvenir, 11 ventagli, 20 maglie da calcio 30 profumi contraffatti di note marche, 200 occhiali da sole di vario genere e 100 borse contraffatte di note marche.