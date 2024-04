Si terrà dal 31 maggio al 2 giugno il tanto atteso Festival dedicato all’arte del Tatuaggio ed alla Street Culture. Si tratta del Napoli tattoo Expo, che approda nel capoluogo campano per la sua prima edizione.

Location dell’evento sarà la Mostra d’Oltremare di Napoli che, per l’occasione, ospiterà oltre 400 tatuatori nazionali ed internazionali. Previsto quindi al polo fieristico l’area Expo, Tattoo contest, intrattenimento.







I biglietti per accedere sono acquistabili in loco, presso il botteghino durante i giorni dell’evento, oppure online attraverso la biglietteria elettronica di CiaoTickets su www.ciaotickets.com

Tutte le informazioni su Napoli Tattoo Expo 2024, gli artisti presenti e gli eventi in programma sono disponibili sui canali social e il sito web:

WEB SITE: https://www.napolitattooexpo.net/

INSTAGRAM: www.instagram.com/napoli_tattoo_expo/

YOUTUBE: https://www.youtube.com/@NapoliTattooExpo