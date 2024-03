Come annunciato nelle scorse settimane, è attiva la procedura per l’attribuzione alle madri dei voucher di 600 euro per ciascun bambino – dal secondogenito in poi – nato a partire dal 01/01/2024.

Per l’attivazione del voucher, la madre del neonato/a dovrà semplicemente accedere al portale del cittadino “sinfonia.regione.campania.it” attraverso SPID/CIE/CNS e, nella sezione “voucher nuovi nati secondogeniti”, leggere e accettare l’informativa privacy, e prestare il consenso al trattamento dei dati.

Il voucher ha validità di un anno dalla data di attivazione ed è spendibile per l’acquisto di prodotti per l’infanzia (a mero titolo informativo e non esaustivo latte in polvere, pannolini, biberon, succhiotti, alimenti, indumenti, accessori, ecc.) presso gli operatori economici, presenti su tutto il territorio regionale, convenzionati con la Regione Campania: l’elenco degli operatori già aderenti è disponibile sui siti istituzionali regionali e sarà aggiornato man mano che saranno presentate ulteriori adesioni.