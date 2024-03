L’art. 3 della Legge Quadro sul Made in Italy (L. n. 206/23) ha istituito la giornata Nazionale del made in Italy che sarà celebrata il 15 aprile di ogni anno.

Per festeggiare la prima giornata del made in Italy, Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha lanciato una “campagna di adesioni” per presentare proposte che andranno a comporre il programma nazionale dedicato a questa giornata con iniziative di livello nazionale e locale.

I termini e le modalità di presentazione delle candidature sono stati definiti con circolare ministeriale del 22 febbraio 2024.







Le iniziative devono essere volte a celebrare la creatività e l’eccellenza italiana presso le istituzioni pubbliche, le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione e i luoghi di produzione.

Sono, inoltre, candidabili iniziative ed eventi finalizzati a sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della promozione e della tutela del valore e delle qualità peculiari delle opere dell’ingegno e dei prodotti italiani.

Una particolare attenzione è dedicata ai giovani affinché le iniziative in programma sviluppino l’interesse per lo studio e le attività lavorative legate al Made in Italy.

Le proposte possono essere presentate da: Singole imprese o associazioni di imprese; Fondazioni; Scuole di ogni ordine e grado; Università; Enti Locali; Regioni; Pubbliche Amministrazioni.

Per candidare un’iniziativa è necessario inviare la proposta, entro il 20 marzo 2024, attraverso l’apposito modulo online al seguente link: www.mimit.gov.it/it/giornata-del-made-in-italy.

Le proposte saranno valutate dai competenti Uffici del Ministero.