Tuttopizza è la più importante fiera internazionale del settore dedicata agli scambi commerciali e a sviluppare incontri tra domanda e offerta.

L’evento, giunto ormai alla sua 7a Edizione, è stato ideato da Sergio Miccù presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, Raffaele Biglietto di Ticket Lab e organizzato da Squisito Eventi.

L’appuntamento con i golosi è per i giorni 20, 21 e 22 maggio presso la Mostra d’Oltremare a Napoli.







TuttoPizza in questi anni è divenuta punto di riferimento per le innovazioni del settore e fornisce una visuale completa delle novità del mercato.

Il salone rappresenta anche un punto di incontro per gli operatori del comparto per lo scambio di idee e l’individuazione di nuovi trend.

“La fiera ha dimostrato, in questi anni, che esiste una filiera della pizza.

Un’economia intera che si sviluppa proprio grazie a questo prodotto da forno.

Un settore che dunque meritava di essere ben identificato rispetto a quello più vasto della ristorazione.

TuttoPizza è l’unico expó di tipo commerciale interamente riservato al business della pizza: una fiera di respiro internazionale che permette alle aziende italiane di sviluppare l’export e alle aziende straniere di penetrare nel mercato italiano”, afferma con orgoglio Raffaele Biglietto.

“Napoli è la città dove la pizza e l’arte del pizzaiuolo trovano la massima espressione e rappresenta dunque il luogo ideale anche per chi viene dall’estero o da altre regioni d’Italia per incontrare, aggiornare e condividere le proprie conoscenze con i maestri storici e i pizzaiuoli emergenti”, dice il presidente dell’APN Sergio Miccù.

Anche quest’anno Tuttopizza sarà una delle tappe per le selezioni di Master Pizza Champion, il primo e unico talent televisivo dedicato ai pizzaioli, in cui i professionisti vengono chiamati non solo a preparare una pizza ma devono dimostrare di conoscere profondamente l’arte bianca sia negli aspetti teorici che pratici.

Accederanno alla finale solo 14 pizzaioli sulla base di prove che dovranno affrontare e in ogni puntata ci saranno delle eliminazioni fino ad arrivare a proclamare il Master Pizza Champion.

La trasmissione andrà in onda nei mesi di ottobre e novembre su Sky, Canale Italia, e in diretta streaming sui social.