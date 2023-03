“Vivevo a Napoli, non sono napoletano ma è come se lo fossi”: aveva così dichiarato tempo fa l’amatissimo attore Giancarlo Giannini, noto per le sue innumerevoli apparizioni nel film che hanno fatto la storia del cinema italiano ed internazionale.

Molto amato e stimato dai napoletani, anche per la sua affinità con la cittadina partenopea, Giancarlo Giannini ha ricevuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Un riconoscimento alla sua carriera tutto meritato per l’attore nato a La Spezia il giorno 1 agosto 1942 e diplomatosi a Napoli, dove viveva, come perito elettronico per poi andare a Roma a studiare recitazione.







Giancarlo Giannini non è l’unico personaggio noto ad essere legato alla città di Napoli: Lucio Dalla, cantautore bolognese, è stato visceralmente legato al capoluogo campano tanto da desiderare di esserlo. (Clicca qui per saperne di più)