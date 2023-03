L’8 marzo, la giornata internazionale della donna, ad Angri è anche la giornata della prevenzione.

La mattina sono in programma visite gratuite per prevenire il tumore della cervice uterina e del seno di mattina mentre al pomeriggio sono previste visite di medicina di base per una corretta alimentazione nei casi di menopausa e ipertensione.

L’iniziativa, molto bella ed utile, è stata promossa grazie al lavoro del consigliere comunale di Angri, Anna Parlato.







L’appuntamento è per il giorno 8 marzo presso La casa del Cittadino.