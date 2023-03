La città di Napoli e la sua provincia non vedono l’ora di festeggiare il tanto desiderato scudetto per la squadra del Napoli.

E se ormai ovunque è Napolimania in attesa della fine del campionato calcistico di Serie A, in una cittadina del vesuviano iun primo cittadino frena – evidentemente per scaramanzia – l’entusiasmo dei tifosi azzurro.

E’ il caso di Portici, situata all’ombra del Vesuvio.







Il primo cittadino, Enzo Cuomo, all’indomani della partita Napoli Lazio, che ha visto la quadra partenopea perdere dopo una lunga sfilza consecutiva di vittorie, ha così dichiarato sulle sue pagine social: “Nello sport i risultati richiedono poca euforia, molta umiltà, tanto sacrificio.

Per un tifoso scaramantico come me sono giornate in cui faccio una faticaccia a frenare gli impeti di chi vorrebbe festeggiare troppo in anticipo, uno sforzo enorme ad ignorare chi mi chiede di organizzare feste e maxi schermi.

Dobbiamo continuare a sostenere la squadra che deve giocare una partita per volta perché’ come abbiamo visto stasera nulla è scontato.

E per cortesia non mi parlate di feste, striscioni, bandiere, mi costringerete ad essere scortese a non rispondervi”.