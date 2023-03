E’ stata restituita in questi giorni alla città di Napoli, al termine di un lungo intervento di restauro la Fontana del Gigante in Via Nazario Sauro ritornata al suo antico splendore con la suggestiva illuminazione e lo zampillo d’acqua nella vasca centrale.

I napoletani e i tanti turisti tornano così a godere di uno scenario mozzafiato che vede alle spalle della fontana, il mare e più in là il Vesuvio.

I lavori, finanziati dal Comune di Napoli per un importo complessivo di 226 mila euro, sono stati coordinati dal Servizio Arredo Urbano e realizzati – sotto la stretta vigilanza della Soprintendenza – dal Consorzio Roma, per il restauro, e dall’ABC per la parte impiantistica. Il restauro, iniziato lo scorso settembre e terminato a inizio anno.







“E’ un simbolo che si trova in un luogo iconico della città – ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi – la bellezza di Napoli è straordinaria e le sue fontane sono parte di questa bellezza. Stiamo facendo un piano di recupero e di rifunzionalizzazione di tutte le fontane storiche. Questo è un primo passo importante e ringrazio l’Abc per il grande lavoro messo in campo”.

La fontana è conosciuta con diverse denominazioni, tra cui anche dell’Immacolatella, per le numerose collocazioni avute negli anni.

Venne concepita nel 1600 da Domenico Fontana, e realizzata da Michelangelo Naccherino e Pietro Bernini, come elemento scenografico che delimitasse Piazza Plebiscito sul lato di Via Cesario Console e qui fu inizialmente posizionata, insieme all’enorme statua di Giove rinvenuta anni prima negli scavi di Cuma, da qui il nome “Fontana del Gigante”.

L’esposizione del monumento all’inquinamento atmosferico e la posizione a ridosso del mare avevano fortemente degradato la superficie della fontana dalla quale sono state rimosse, sotto la supervisione della Soprintendenza, delle incrostazioni calcaree che nella parte inferiore raggiungevano anche uno spessore di 5 cm.

“Siamo felicissimi di questa collaborazione con il Comune – ha affermato Alessandra Sardu, presidente di Abc – perché in questo modo l’azienda si mette al servizio dei cittadini. Questa è soltanto una delle 14 splendide fontane monumentali di cui Abc si prende cura e per noi è un grandissimo onore perché significa che Abc è davvero l’azienda al servizio della città”.