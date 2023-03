In Campania arriva la più grande fiera zootecnica del Sud: si tratta di CampaniAlleva Expo 2023.

Ben 600 animali, spettacoli e street food sono in programma a Benevento dal 14 al 16 aprile presso il Cecas Consorzio Agroalimentare Sannita in contrada Olivola.

Tutto pronto, quindi, per la prima edizione della più grande fiera zootecnica del Sud in terra campana.







Importanti i numeri che la kermesse si appresta ad offrire ai visitatori: 15 mila metri quadrati espositivi coperti, 10 mila scoperti, 300 aziende coinvolte da 7 regioni del centrosud, 600 animali in esposizione, 3 mostre nazionali, 2 mostre interregionali, 3 mostre regionali, 4 esposizioni, 5 ring per valutazioni morfologiche e prove attitudinali.

Nella maxi fiera una vera e propria arca di Noè della biodiversità animale italiana: 4 razze bovine, 5 ovine, 5 caprine, 2 suine, 4 equine, 20 di conigli, 50 avicole, 50 canine.

Ma c’è di più: nella fiera ci sarà spazio anche per gli animali da compagnia, amici preziosi di migliaia di famiglie, e tanto ma tanto spazio ancora dedicato a workshop, spettacoli, street food a km zero, laboratori per i bambini.