San Giorgio a Cremano – L’asilo nido comunale riapre in modalità a distanza. Ecco la comunicazione del primo cittadino:

Cari concittadini purtroppo sono tempi difficili, ma ci sono anche belle notizie. Siamo probabilmente l’unico Comune in tutta la Campania che ha riavviato tutti i servizi sociali grazie alla tecnologia e, tra questi, anche l’asilo nido.

Certo, i bambini, gli anziani, i disabili non possono godere della vicinanza fisica degli operatori a cui sono molto legati, ma almeno possono interagire con loro attraverso pc, tablet e computer e partecipare a quelle attività di tipo educativo che il nostro Comune eroga con i livelli di eccellenza che ci sono riconosciuti dall’utenza.

Il nostro asilo nido ospita 36 bambini da uno a tre anni in una sede bellissima ed accogliente. La legge ci ha, giustamente, imposto di chiudere la struttura di via Pini di Solimena a causa della pandemia, ma noi non ci siamo arresi. Insieme al soggetto gestore, il consorzio Luna, abbiamo contattato tutti i genitori degli iscritti, con cui quali sono state stabilite, in un’ottica di condivisione, attività da svolgere a distanza.

Le famiglie, attraverso la presenza virtuale degli educatori, riceveranno sostegno nella gestione e nell’accudimento dei bambini, e questi ultimi avranno l’opportunità di proseguire il percorso di crescita e sviluppo già iniziato al nido, attraverso attività specificamente pensate e adeguate all’età di ciascuno dei più piccoli. Per noi, garantire la continuità delle esperienze ai bambini e la possibilità di mantenere intatte le relazioni significative, come quella con l’educatore, soprattutto in questo momento di grande cambiamento e crisi, è un elemento essenziale per il loro benessere.

Ogni bambino potrà godere della presenza virtuale di un educatore professionale per un’ora al giorno e per sei giorni a settimana. Nel corso di quest’ora, grazie alla presenza e al coinvolgimento della figura genitoriale, l’educatore proporrà al bambino degli stimoli cognitivi, linguistici, operativi che lo aiuteranno ad accrescere le sue conoscenze. Ai bambini verrà proposto di continuare il percorso formativo finalizzato alla conoscenza delle quattro stagioni, e dei colori e animali annessi, attraverso l’utilizzo dei cinque sensi.

In particolare, ogni giorno l’educatore si rivolgerà direttamente al bambino, mostrandosi virtualmente in video conferenza, gli racconterà con parole semplici ed adeguate alla sua età, quanto sta accadendo e gli parlerà di questa nuova modalità di comunicazione e di incontro tra loro. Poi effettuerà il racconto di una storia, letta direttamente dall’educatore, la cui voce è un suono familiare e “affettivamente” connotato per il bambino, allo scopo di sollecitare le abilità linguistiche e narrative, ma anche emotive, del bambino. Al termine del racconto, l’educatore proporrà delle attività da svolgere con l’aiuto del genitore.

Inoltre la cooperativa Luna ha regalato ad ogni bambino un uovo di Pasqua per rendere più dolce questa Pasqua da passare a casa.

Avviamo questa attività con particolare orgoglio, perché, neppure in questa fase, dimentichiamo che San Giorgio a Cremano è la Città dei Bambini e delle Bambine.

Anche per questo stiamo predisponendo ad oltre mille famiglie, che hanno figli da zero a sei anni, l’invio al domicilio di kit con materiale scolastico, che partirà subito dopo Pasqua. Noi non lasciamo e non lasceremo indietro nessuno, continuando a stare sempre e comunque dalla parte dei bambini e delle loro famiglie.