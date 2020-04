Portici – C’è un nuovo guarito. Più del 10% dei tamponi effettuati risulta essere positivo. Di seguito il comunicato stampa del sindaco.

Abbiamo esitato altri tamponi effettuati a Cittadini Porticesi che sono risultati NEGATIVI, i tamponi negativi complessivamente risultano essere 144.

Abbiamo il PAZIENTE N.5 che è stato dichiarato GUARITO tra le persone risultate positive al tampone

Tre sono le persone dichiarate GUARITE.

Aspettiamo fiduciosi nei prossimi giorni gli esiti dei tamponi per poter comunicare di altri Pazienti GUARITI.

Tre sono le persone decedute tra i casi POSITIVI.

I casi POSITIVI al tampone comprese le 3 Persone decedute sono diventati 17 su un totale complessivo di 161 tamponi sinora esitati con una incidenza percentuale di positività’ al tampone pari all’ 10.5 % in linea con il dato complessivo regionale

Per tutti i 17 casi Positivi al tampone l’UOPC di Portici e la nostra Unità di Crisi Comunale hanno ricostruito la catena dei contatti verificando caso per caso che non vi sono collegamenti tra i contagiati sul territorio comunale tranne che per due di loro che convivono nella stessa casa e, quindi, molto presumibilmente, uno dei due ha poi contagiato l’altro.

Un minuzioso e costante lavoro ci consente un continuo aggiornamento del numero complessivo di Cittadini che precauzionalmente sono stati posti in isolamento fiduciario permanente che ad oggi è di circa 121 persone, complessivamente dall’inizio dell’emergenza sono state circa 810 le persone in isolamento permanente fiduciario,molte di queste persone hanno, ovviamente, terminato, e stanno terminando il periodo di isolamento senza alcun problema.