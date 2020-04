Napoli – Nelle giornate di domenica e lunedì prossimi (Pasqua e Lunedì in Albis) resteranno chiuse tutte le attività commerciali compresi i supermercati e le rivendite di generi alimentari con esclusione delle farmacie e dei distributori di carburante. Lo stabilisce l’Ordinanza n.30 del 9 aprile 2020.

La spesa delle famiglie durante l’emergenza coronavirus garantita nei limiti delle norme sul distanziamento sociale

Inoltre è vietato ogni spostamento. Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha inviato agli enti e alle autorità competenti una nota nella quale si raccomanda il rispetto delle ordinanze fin qui emanate. In particolare, si ricorda che «è vietato qualsiasi spostamento non motivato dall’autocertificazione e si invitano le forze dell’ordine a rafforzare i controlli per il rispetto delle ordinanze con particolare riferimento alle disposizioni previste per chi rientra da fuori regione».

La nota è stata inviata alle Prefetture, alle ASL, a RFI, a Trenitalia, a NTV, ai concessionari di trasporto pubblico su gomma a lunga percorrenza, ad Autostrade per l’Italia spa, alla GESAC spa, all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (Napoli, Salerno, Castellammare). «In caso di trasgressione, scattano: le sanzioni statali (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 3000, oltre alle altre misure previste dall’art.4 decreto legge n.19/2020) e le misure sanitarie all’uopo previste dalle ordinanze medesime (tra cui obbligo di permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni)», si legge nel provvedimento, che vieta il rientro da altre regioni e richiama «alla stretta osservanza delle norme vigenti e raccomandazione al fine della intensificazione dei controlli sull’accesso al territorio regionale campano» (scarica il provvedimento). Il Covid-19 cancella la Pasqua in Campania per quello che riguarda ogni «riunione, manifestazione, iniziativa, evento e cerimonia di carattere religioso in luoghi pubblici e privati aperti al pubblico». Restano in vigore tutte le misure adottate finora, con integrazioni e ulteriori misure di prevenzione.

Nei giorni 11, 12 e 13 aprile 2020 è interdetto l’accesso alla frazione di Madonna dell’Arco del Comune di Sant’Anastasia. A tal fine, è fatto divieto agli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale, anche non di linea, di effettuare fermate all’interno del territorio di detta frazione ed disposta la chiusura delle strade di accesso alla frazione, come individuate dal Comune, sentita la Prefettura competente.