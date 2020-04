Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 sono 3.442 (+98): il trend resta sostenuto. Le 244 guarigioni (+56) però superano i 227 decessi (+6), aggiornamento alle ore 22 del 9 aprile 2020.

In Campania i positivi al Covid-19 sono 3.442, con 98 nuovi casi positivi su 2.081 tamponi esaminati. Il numero di nuovi casi non è alto quanto quelli di inizio mese, ma resta comunque ancora considerevole, anche valutando il forte numero di esami fatti. Dall’inizio dell’epidemia sono stati analizzati 31.745 tamponi in Campania. In Campania i positivi al Covid-19 sono stati individuati nei diversi ospedali abilitati.

In dettaglio: al Cotugno di Napoli sono stati esaminati 662 tamponi di cui 34 positivi; al Ruggi di Salerno 350 tamponi di cui 14 positivi; al Sant’Anna di Caserta 73 tamponi di cui nessuno positivo; all’ASL di Caserta (presidi di Aversa e Marcianise) 54 tamponi di cui 2 positivi; al Moscati di Avellino 76 tamponi, nessuno dei quali positivo; al San Paolo di Napoli 96 tamponi di cui 3 positivi;​ all’Azienda Universitaria Federico II 84 tamponi di cui 2 positivi; all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 506 tamponi di cui 34 positivi; all’Ospedale di Nola 41 tamponi, di cui 7 positivi; all’Ospedale San Pio di Benevento 75 tamponi di cui 2 positivi; all’Ospedale di Eboli 64 tamponi di cui nessuno risultato positivo.​

Se in Campania i positivi al Covid-19 non scendono, nel frattempo salgono notevolmente i guariti. Sono 244, rispetto ai 188 di ieri, con 56 in più. Si dividono tra i 144 totalmente guariti e 100 clinicamente guariti. Il numero delle vittime è aumentato per 6 nuovi decessi. Il totale ora è di 227. Per la prima volta da settimane le guarigioni superano i decessi in Campania, mentre sono scesi anche i nuovi contagiati. Prima del nuovo aggiornamento era stato diffuso il riepilogo dei 3.344 contagiati dichiarati dal Ministero della Salute. Sono ripartiti così: a Napoli: 1.699 (di cui 723 Napoli Città e 976 Napoli provincia); a Salerno: 499; ad Avellino: 379; a Caserta: 352; a Benevento: 145. Altri in fase di verifica Asl: 270. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 6 decessi, che portano il bilancio a 227. Aumentano notevolmente i guariti, con 39 pazienti liberi dal coronavirus, per un totale di 244 (di cui 144 totalmente guariti e 100 clinicamente guariti).