Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 restano 4.822. Per il secondo giorno consecutivo nessun caso di coronavirus è stato trovato su 2.918 tamponi esaminati (215.404 dall’inizio della pandemia).

Il contagio sembra fermo in Campania, considerando che negli ultimi tre giorni è staro trovato un solo caso positivo. Migliora anche la situazione negli ospedali. Secondo i dati diffusi nel pomeriggio dal Ministero della Salute, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 133 (-27) in terapia intensiva 7 (+2), mentre 665 (+6) si trovano in isolamento domiciliare.

I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 634 (-31) contro i 4.822 dall’inizio della pandemia.

Ci sono altre 5 vittime del coronavirus in Campania. In 48 ore sono 10 i pazienti deceduti, per un totale di 425. Aumentano anche i guariti, 51 in più nell’ultimo giorno. Il totale è di 3.623 guariti, di cui 3.590 totalmente guariti e 33 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione.

In Campania i positivi al Covid-19 totali su base provinciale: a Napoli: 2.625 (di cui 1.003 Napoli Città e 1.622 Napoli provincia); a Salerno: 687; ad Avellino: 547; a Caserta: 462; a Benevento: 209. Altri in fase di verifica Asl: 292. Le variazioni indicate dall’Unità di crisi, in particolare nella provincia di Napoli, oltre a recepire i dati relativi agli aggiornamenti quotidiani «sono frutto di verifiche periodiche delle Asl».