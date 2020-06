Un splendido dipinto, una veduta del Golfo di Napoli, del pittore russo Ivan Konstantinovic Ajvazovskij (1817-1900) conquista un nuovo record: è stato acquistato il prezzo più alto per qualsiasi lotto venduto finora in un’asta online da Sotheby’s.

Il dipinto è stato acquistato per ben 2.813.670 di dollari.

Il precedente record era detenuto da una “Natura morta” del pittore bolognese Giorgio Morandi (1890-1964), eseguita nel 1951, che lo scorso 19 maggio aveva raggiunto 1,6 milioni di dollari.

Lasciato il suo paese di origine nel 1840 il pittore Ivan Ajvazovskij girò per l’Europa per poi approdare in Italia. Prima Venezia, poi lasciata la città lagunare, si recò a Firenze, visitando le sue gallerie e i suoi musei.

Successivamente arrivò a Napoli, rimanendo incantato dalla sua selvaggia bellezza: Napoli, Sorrento, Amalfi e l’isola di Capri furono luoghi che egli visitò e ritrasse tutti, in molte delle sue opere più importanti.