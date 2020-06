Napoli – L’ordinanza n. 55 del 5 giugno 2020 del Presidente Vincenzo De Luca stabilisce a decorrere da oggi e fino al 31 luglio 2020 la ripresa di numerose attività ricreative, dei spettacolo e formazione.

Fino al 31 luglio sono autorizzate le seguenti attività: guide turistiche e rifugi montani, con osservanza del protocollo;

aree gioco per bambini e ludoteche e servizi per l’infanzia e l’adolescenza (compresi campi estivi e oratori); cinema all’aperto, drive in e spettacoli all’aperto, nella stretta osservanza del Protocollo; attivazione di corsi di lingue, di laboratori di formazione e altre attività formative o ricreative presso i circoli culturali e ricreativi, nel rispetto del protocollo.

E’ altresì consentita l’attivazione delle piscine condominiali, nella stretta osservanza del Protocollo già vigente per le piscine pubbliche ed aperte al pubblico.