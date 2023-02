“Apriamo la facoltà di medicina. Noi abbiamo ancora il numero chiuso. Non abbiamo più medici, abbiamo 10mila ragazzi italiani che devono andare a laurearsi in Romania, in Bulgaria, perché non hanno superato i quiz. Sono a volte quiz demenziali, scemenze… uno deve fare Medicina e gli chiedono dove è l’Himalaya… fesserie”.

E’ questo quanto dichiara oggi il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca a margine di una manifestazione per la consegna di nuovi treni per il trasporto pubblico locale precisando inoltre “che se apriamo oggi le università avremo medici tra sei anni, cominciamo a muoverci”.

Inoltre, il numero uno della Campania ha rilasciato queste dichiarazioni proprio nel giorno in cui il ministro della Salute, Anna Maria Bernini, ha annunciato che ci sarà un aumento dei posti disponibili nelle facoltà di Medicina motivandole con la carenza strutturale di personale medico nel Sistema Sanitario Nazionale.