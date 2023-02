Opportunità di lavoro in Campania: l’ASIA Napoli, azienda napoletana, ha dato il via alla selezione per assumere ed inserire nuove figure.

Nello specifico la selezione avverrà per individuare ben 100 autisti, addetti alla conduzione di automezzi per la raccolta rifiuti differenziati nella città di Napoli. Inoltre, si cercano 20 operai addetti alla manutenzione degli automezzi per la raccolta dei rifiuti.

Per partecipare al concorso è richiesto il diploma. Il bando di selezione si chiude venerdì 17 marzo alle ore 23.59. La domanda di partecipazione potrà essere presentata dagli interessati attraverso il portale Selezioni di ASIA Napoli.

ASIA Napoli S.p.A. è una società in house interamente controllata e coordinata dal Comune di Napoli incaricata della gestione dei rifiuti e dell’espletamento dei servizi di nettezza urbana a Napoli. Si tratta della più grande azienda di servizi di igiene ambientale nell’Italia meridionale.