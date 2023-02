“Per la linea Eav Napoli-Piedimonte Matese entrano da oggi pianamente in esercizio 7 nuovi treni, di cui 2 rinnovati e 5 di nuova fabbricazione.

Questi ultimi sono a trazione diesel-elettrica, con 168 posti a sedere. Si tratta di mezzi a basse emissioni di CO2, con elevati standard di sicurezza. Il consumo di energia elettrica è ridotto da impianti di illuminazione a LED e dal recupero dell’energia in fase di frenatura a recupero, consentendo l’erogazione di potenza supplementare nelle fasi di accelerazione. Questi mezzi sono, inoltre, dotati di sistemi moderni di videosorveglianza e di tutti i comfort per i viaggiatori.

Con la consegna degli ultimi tre mezzi, questa mattina, abbiamo completato il programma di rinnovamento della flotta su questa linea. Questa fornitura fa parte del più ampio programma di rinnovamento di tutto il parco mezzi pubblici, su ferro e su gomma, della Regione Campania avviato a partire dal 2015: 1.8 miliardi di investimenti che si completeranno nel 2025.

Treni e autobus nuovi significa un servizio migliore per i cittadini. Abbiamo rallentamenti e criticità nella consegna dei mezzi nuovi sulle tratte dell’area vesuviana, in parte a causa dei tre anni di covid che abbiamo alle nostre spalle, in parte per ritardi storici (tenete conto tra il 2010 e il 2015 non era stato fatto nessun investimento).

Stiamo recuperando. Vogliamo arrivare a servire tutti i territori regionali con un servizio di trasporto pubblico moderno ed efficiente”. E’ quanto ha dichiarato oggi il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.