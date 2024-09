Quest’anno MagicLand si trasforma in un regno del terrore e del divertimento, pronto a superare le aspettative anche dei più coraggiosi!

Dal 12 ottobre al 3 novembre, il più grande parco divertimenti del Centro-Sud Italia si animerà con un’atmosfera da brivido, popolata da scheletri danzanti, vampiri affamati, fantasmi erranti e zombie pronti a strappare risate.

Percorsi a tema horror, parate mozzafiato e spettacoli unici faranno battere il cuore di grandi e piccini.







Ma le sorprese non finiscono qui! MagicLand presenterà una novità assoluta: in collaborazione con l’Ambasciata del Messico in Italia, sarà celebrato El Día de Muertos, festa proclamata Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO. Un’intera area del parco verrà allestita per offrire ai visitatori un’immersione nella tradizione messicana.

Potranno passeggiare lungo la Via de Muertos tra calaveras decorate, mariachis itineranti, food truck tipici e molto altro.

L’area Old West si trasformerà in un coloratissimo regno dei morti messicano, adatto a tutte le età, dove giochi, musica e balli guideranno i visitatori alla ricerca della via d’uscita. Sarà possibile gustare autentici piatti messicani, dolci prelibatezze e bibite colorate, perfette per grandi e piccini.

Per le strade del parco, i mariachis itineranti riempiranno l’aria di festa, invitando tutti a ballare e cantare.

Nel Piccolo Teatro andrà in scena “Viaggio nella Foresta dei Ricordi”, uno spettacolo dedicato ai più piccoli, per far scoprire loro la bellezza culturale del Día de Muertos.

Attraverso la celebrazione della vita e dell’amore, i bambini entreranno in un mondo magico e colorato, dove le storie raccontate da Gattobaleno prenderanno vita e i ricordi brilleranno come stelle!

Un’avventura interattiva e indimenticabile, con protagonisti i bambini del pubblico e numerosi personaggi che accenderanno la fantasia e riempiranno il cuore di grandi e piccini.

Non mancheranno gli elementi tradizionali di Halloween in puro stile “MagicLand”.

Per i più piccoli, c’è la Gattobaleno Witch Parade: Gattobaleno, la mascotte di MagicLand, attraverserà il parco a bordo della sua auto, mascherato a tema, insieme a simpatiche streghette che, a ritmo di musica, dispenseranno magie e incantesimi. Presso il Palco Eventi, la “Discobaleno Halloween” vedrà le streghette ballare sulle note delle più famose canzoni della baby dance, mentre alcune si aggireranno nel pubblico per fare scherzetti.

La Banda dei Monaci girovagherà per il Parco, regalando grandi sorprese. Inoltre, ci sarà la Funeral Parade: un carro funebre attraverserà il Parco, accompagnato dalle note di un requiem, scortato da zombie e dalla Morte in persona.

Ma non è tutto: di tanto in tanto i visitatori potranno incontrare la Psycho Emergency, un’ambulanza che scarrozzerà pazienti fuggiti da un ospedale psichiatrico che coinvolgeranno il pubblico con un’animazione irresistibilmente spaventosa.

L’Isola delle Zucche, un percorso immerso tra centinaia di zucche, natura e laboratori creativi, offrirà a grandi e piccini un’esperienza autunnale unica.

In Piazza Main Street si terrà una mostruosa Halloween Parade, un evento coinvolgente e l’occasione perfetta per scattare le foto più terrificanti del secolo con il cast del Parco.

Non mancheranno le horror house e i percorsi del terrore! Tra questi, l’Apocalypse Valley – Horror Zone (aperta il 26 e 31 ottobre, l’1 e 2 novembre), uno spaventoso viaggio attraverso cinque zone post-apocalittiche, ognuna dominata da presenze inquietanti in una terra devastata.

Bisognerà evitare radiazioni letali e mostri deformi, affrontare mutanti pericolosi ed entrare in una foresta oscura abitata da predatori psicopatici.

Poi c’è Dungeons, una prigione medievale dove sono rinchiusi i più efferati assassini e serial killer di tutti i tempi.

Per i più impavidi, c’è Haunted Hotel, un vero e proprio hotel infestato da zombie affamati di carne umana. Ritornano anche Demonia, la storica horror house di MagicLand, infestata da macabri spiriti con nuovi effetti spaventosi, e Katakumba, un percorso dell’orrore completamente rinnovato, dove i visitatori dovranno sfuggire alla maledizione della Mummia, inseguiti dai suoi fedeli servitori.

Il 26 e 31 ottobre, e l’1 e 2 novembre sarà possibile fare una passeggiata lungo il Lago Maledetto, circondati da zombie famelici.

Anche gli spettacoli saranno tutti nuovi e in veste rigorosamente dark! Dal 31 ottobre al 2 novembre, al Gran Teatro Alberto Sordi di MagicLand andrà in scena “Alice in Horrorland”, una rivisitazione in chiave horror di Alice in Wonderland. Alice intraprenderà una disavventura nella tana del coniglio, con la malvagia Regina di Cuori in cerca di sangue per dipingere di rosso Horrorland… Un oscuro mondo delle meraviglie, dove nulla è come sembra e la curiosità può essere molto pericolosa.

Tra i numerosi eventi in programma tre imperdibili special nights: giovedì 31 ottobre, dj set a tema Horror Movie Show; venerdì 1° novembre, lo ZOO di 105 con Pippo Palmieri farà scatenare tutti, seguito dalla Scary Robot Night con il dj set di Ulisse Marciano; e per concludere, sabato 2 novembre, direttamente da Ibiza, il dj set strepitoso di Manuel Ribeca con “Il Circo degli Orrori”. Resident DJ delle serate sarà Ulisse Marciano. In queste occasioni, le attrazioni saranno aperte fino all’una di notte!

Coloro che vogliono vivere l’emozione di Halloween a MagicLand possono approfittare della promozione che prevede 3 giorni di accesso al Parco, e la partecipazione a 3 eventi esclusivi, al prezzo speciale di 24,90€ (promozione a numero limitato). In più, il 2 e 3 novembre le famiglie messicane in possesso di passaporto entreranno gratis!