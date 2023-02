E’ stato fermato dalle forze dell’ordine e, al controllo, è risultato che la sua automobile era piena di pietre. Protagonista della vicenda è un 50enne di Afragola che, con tutta probabilità, avrebbe utilizzato le pietre per scagliarle contro altre auto e mettere in piedi la truffa dei sassi per simulare incidenti ed avanzare richieste di risarcimento.

L’uomo, con precedenti alle spalle, è stato pizzicato dagli agenti della sezione Falchi della Squadra Mobile di Napoli nel centro di Napoli, esattamente nei pressi di piazza Municipio.

A spingerlo nel mirino dei poliziotti è stato il tentativo messo in atto quasi sotto gli occhi delle forze dell’ordine. L’uomo si era infatti accostato ad un furgone ed è stato avvistato proprio mentre, tenendo la mano fuori dal finestrino, lanciava un sasso verso il furgone che procedeva prima di lui per poi urlare di essere stato urtato dal mezzo, vittima del tentativo di truffa.

Alla loro vista dei poliziotti, il 50enne ha tentato la fuga dirigendosi verso San Giovanni a Teduccio ma a nulla è valso provare a far perdere le tracce: bloccato dai poliziotti, sono emersi i sassi e le pietre che trasportava ed è stato denunciato.