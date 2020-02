Napoli – L’Ordine degli Psicologi della Campania ha indetto un concorso per 2 assunzioni a tempo pieno di Assistenti di Amministrazione – Cat. B, posizione economica B1.

Sarà possibile candidarsi al bando fino al 27 Febbraio 2020.

Possono partecipare al concorso dell’Ordine Psicologi Campania i candidati in possesso dei requisiti di seguito riassunti:

– età non inferiore agli anni 18;

– cittadinanza italiana o di Stati membri dell’Unione Europea;

– godimento dei diritti civili e politici;

– idoneità fisica all’impiego;

– diploma di scuola secondaria di 2° grado e titoli equipollenti;

– adeguata conoscenza della lingua italiana;

– non essere cessati dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale;

– non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

– non essere stati dispensati o destituiti per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, anche a ordinamento autonomo o presso enti pubblici, anche economici;

– posizione regolare in relazione agli obblighi di leva per i nati fino all’anno 1985;

– non aver riportato condanne penali passate in giudicato e subite per reati conseguenti a comportamenti ritenuti incompatibili con le funzioni da espletare nell’Ordine degli Psicologi della Regione Campania;

– non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

– non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione, anche ad ordinamento autonomo o presso enti pubblici, per persistente insufficiente rendimento, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

– non essere stati licenziati da aziende od enti privati per giusta causa o giustificato motivo ascrivibili ad inadempimento del dipendente;

– non essere stati collocati a riposo da una pubblica amministrazione.

Nel caso in cui pervenga un numero di istanze di partecipazione superiore a 30 si terrà una prova preselettiva.

Le procedure selettive prevedono la valutazione dei titoli ed il superamento di due prove d’esame – una scritta ed una orale – vertenti sui seguenti argomenti:

– cultura generale;

– conoscenza delle nozioni fondamentali del diritto amministrativo, del diritto costituzionale e del diritto comunitario;

– nozioni di ragioneria generale;

– elementi di contabilità finanziaria, della legislazione nazionale sugli ordini professionali, dell’ordinamento della professione di Psicologo;

– codice deontologico dell’ordine degli Psicologi;

– disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti degli Enti Pubblici non economici;

– uso della strumentazione informatica e dei principali programmi del pacchetto Office;

– conoscenza della lingua inglese.

La domanda di ammissione al concorsodovrà essere presentata all’Ordine degli psicologi della Regione Campania – Piazzetta Matilde Serao, 7 – 80132 – Napoli (NA) entro le ore 12,00 del 27 Febbraio 2020 tramite una delle seguenti modalità:

– raccomandata con avviso di ricevimento;

– a mezzo PEC, all’indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria@psypec.it

Alla domanda sarà necessario allegare la seguente documentazione:

– fotocopia di un documento di identità sottoscritta;

– ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali pari ad € 15,00.

Ogni altra informazione è presente nel bando pubblico che rendiamo disponibile di seguito.

Tutti gli interessati al concorso dell’Ordine Psicologi Campania per 2 assunzioni sono invitati a leggere con attenzione il BANDO, pubblicato per estratto sulla GU n.8 del 28-01-2020.