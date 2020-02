Ercolano – È stato pubblicato oggi un bando per offrire a 25 minori residenti a Ercolano la possibilità di

frequentare un Centro polifunzionale con attività di sostegno didattico-educativo. Le attività si terranno in orario pomeridiano (dalle 15 alle 19) nei locali del 5° Circolo Didattico “Amedeo Maiuri” per tre giorni alla settimana fino al termine dell’anno scolastico. Il bando è rivolto a minori residenti a Ercolano di età da 10 a 15 anni da individuarsi secondo il criterio del reddito ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, non superiore al minimo vitale INPS quantificato in € 8.930,80. La domanda deve essere redatta dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale del minore e presentata al Protocollo generale del Comune di Ercolano entro il 20.02.2020. Il bando completo con tutti i dettagli e i documenti richiesti ed il modello di domanda sono disponibili sul portale internet del Comune all’indirizzo https://www.comune.ercolano.na.it/index.php/vivere-la-citta/dati-generali/info-ed-eventi/2826-avviso-partecipazione-centro-polifunzionale-minori .

È possibile richiedere il modello di domanda ed ottenere tutte le informazioni sul bando presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Ercolano presso Palazzo Borsellino in via Marconi nei giorni di lunedì dalle ore 9.00 alle 12.30 e il martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00.

«È un’opportunità realizzata grazie al contributo della Chiesa Luterana in Italia che consentirà a un gruppo di ragazzi di avere un spazio educativo anche al di fuori dell’orario scolastico – dice il sindaco Ciro Buonajuto -. A Ercolano ci sono molte famiglie che vivono situazioni di difficoltà e mi auguro che questo progetto possa rappresentare per tanti ragazzi l’occasione per trascorrere momenti di svago e aggregazione in un contesto educativo extrascolastico».