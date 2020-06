Roma – La conferenza Stato-Regioni ha trovato un’intesa sulle modalità della ripresa scolastica, ponendo come misura di prevenzione il distanziamento sociale di un metro.

Previste Conferenze dei servizi locali per affrontare le criticità sui territori nei singoli istituti.

L’obiettivo è adottare protocolli differenziati, in grado di regolamentare in maniera capillare le attività scolastiche nei diversi plessi.

L’accordo è sottoposto al vaglio del Comitato Scientifico che due settimane prima dell’inizio, cioé entro il 31 agosto, dovrà valutare le misure stabilite in base all’incidenza della epidemia in quel momento. In quella sede si dirà l’ultima parola sull’uso delle mascherine.

La Campania resta contraria. Non solo perché si lamentano incertezze sigli organici e sull’edilizia scolastica, ma anche per il calendario stabilito: la ripartenza il 14 settembre cioé una settimana prima delle elezioni regionali.